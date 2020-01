Oferta din Serie A pentru un roman de 19 ani

Ziare.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a dezvaluit ca italienii de la Genoa au facut o oferta concreta pentru George Cimpan, un tanar varf de atac de perspectiva.Cu toate acestea, Iftime sustine ca nu il va lasa sa plece in acest an."Cimpanu a jucat foarte bine in amicale. Am o oferta de la Genoa pentru el dar nu ii dau drumul. Suma este bunicica dar el trebuie sa joace meci de meci in Liga 1 si apoi sa plece intr-un campionat mai puternic. Altfel se pierd copiii astia", a spus Valeriu Iftime pentru stiri.botosani.ro Cimpanu a fost format de cei de la Concordia Chiajna si a ajuns la Botosani anul trecut.