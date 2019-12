Oferta surprinzatoare pentru Gicu Grozav: Romanul este dorit de campioana Ungariei!

Ziare.

Transferat gratis de maghiarii de la Kisvarda, Grozav s-a adaptat in campionatul tarii vecine si acum este unul dintre cei mai buni jucatori ofensivi.Astfel, romanul le-a atras atentia "granzilor" din capitala, care ar vrea sa il transfere in perioada de mercato din iarna.Potrivit celor de la Fanatik , Ferencvaros a oferit 600 de mii de euro pentru Grozav, suma considerata totusi prea mica de sefii lui Kisvarda.Un milion de euro solicita formatia maghiara in schimbul fostului international roman.Gicu Grozav a ajuns in Ungaria dupa ce a fost dat afara de cei de la Dinamo