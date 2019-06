Pustii lui Radoi impresioneaza Europa: Iata ce club vrea sa transfere doi tineri fotbalisti romani

Ziare.

Doi dintre elevii lui Radoi sunt doriti de cel mai mare club din Turcia, Galatasaray istanbul, dupa cum anunta jurnalistii de la malul Bosforului George Puscas si Alexandru Cicaldau sunt jucatorii intrati in atentia baskanilor de la Galata, care ar fi gata sa ii transfere "la pachet".Atacantul lui Palermo ar putea fi cumparat cu o suma relativ mica, in jur de trei milioane de euro, date fiind problemele formatiei italiene, in timp ce mijlocasul Craiovei ar fi mai scump, costand cel putin 5 milioane de euro.De Puscas si Cicaldau se intereseaza si FCSB , insa formatia patronata de Gigi Becali nu are resursele financiare pentru a putea concura cu echipele mari de peste hotare.M.D.