Romanul care a refuzat un contract la Arsenal: "Am luat decizia buna"

Mijlocasul Vlad Dragomir a dezvaluit ca in momentul in care a plecat de la gruparea londoneza avea un contract pe masa din partea acesteia, insa a declinat propunerea de a continua in Anglia.Chiar daca a ajuns la Perugia, in Serie B, el spune ca a luat cea mai buna decizie."A fost decizia mea sa plec de acolo, sa ma mut cu totul. Pot sa spun ca am refuzat un contract din partea lor.Arsenal a vrut sa prelungim, da. Dar, am stat si m-am gandit ce vreau de fapt si pe strada vreau sa merg, iar in ultimul an s-a demonstrat ca am luat decizia cea buna", a declarat Dragomir in ProSport In varsta de 20 de ani, Dragomir a evoluat pentru echipele de juniori si tineret ale lui Arsenal in perioada 2015-2018.Desi era vazut ca un mare talent al "tunarilor", el nu a primit sansa de a debuta la echipa mare sau macar de a merge imprumut la o formatie mai slab cotata, iar in urma cu un an s-a despartit de londonezi.A semnat liber de contract cu Perugia, iar din acest sezon a primit tricoul cu numarul 10, fiind considerat "creierul" gruparii care isi propune promovarea in Serie A.