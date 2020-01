Situatie stranie pe piata transferurilor: Fotbalistul prezentat de doua cluburi intr-un interval de 15 minute

🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l'arrivee de Rafidine Abdullah, ne le 15 janvier 1994 a Marseille, milieu de terrain Comorien!



Il representera nos couleurs jusqu'en ete 2021. Bienvenue Rafidine! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn - FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) January 9, 2020

ℹ El centrocampista Rafidine Abdullah (Marsella, 15/01/1994) se incorpora hoy a los entrenamientos del #HerculesCF. El club tiene una opcion para quedarse con sus servicios.



Abdullah ha militado en el Olimpique de Marsella, Lorient, Cadiz y Waasland-Beveren #MachoHercules pic.twitter.com/yx7uaZsx4z - Hercules CF Oficial (@cfhercules) January 9, 2020

Ziare.

com

In centrul acestei situatii bizare se afla mijlocasul Rafidine Abdullah, ramas liber de contract dupa despartirea de belgienii de la Waasland-Beveren.Din cate se pare, impresarul sau a negociat atat de bine, incat doua formatii, una din Elvetia si cealalta din Spania, s-au grabit sa anunte transferul sau.Primii au fost elvetienii de la Lausanne, care au postat o fotografie in care Abdullah da mana cu un oficial al clubului insotita de textul: " FC Stade Lausanne-Ouchy anunta sosirea in lot a lui Rafidine Abdullah! El va ramane la echipa noastra pana in vara anului 2021. Bine ai venit, Rafidine!"Un sfert de ora mai tarziu, spaniolii de la Hercules CF postau si ei o fotografie in care acelasi jucator apare la unul dintre antrenamentele echipei."Mijlocasul Rafidine Abdullah se afla in probe la Hercules. Clubul are optiunea de a-l transfera!"Ambele echipe isi mentin postarile de pe social media, astfel ca nu este clar cu ce echipa a semnat Andullah.Este posibil ca el sa aleaga totusi sa mearga in Elvetia, acolo unde a primit un contract ferm pe un an si jumatate.M.D.