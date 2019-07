Transfer spectaculos pentru Buffon: La 41 de ani a semnat cu Juventus!

Ziare.

Veteranul portar italian a semnat un contract valabil un sezon si, foarte probabil, in vara lui 2020 se va retrage din cariera."Dupa un an departe de Torino, Gianluigi Buffon s-a intors la Juventus, el semnand un contract pe un an ce il va tine la club pana pe 30 iunie 2020", a anuntat campioana Italiei.Buffon plecase de la Juve in urma cu un an, alegand sa mearga in Franta, la PSG , acolo unde a prins 17 partide in Ligue 1 si a castigat titlul si supercupa.Jurnalistii peninsulari scriu ca in noul acord al lui Buffon cu Juve exista o clauza ce ii garanteaza portarului un minim de 8 meciuri in Serie A, ceea ce il va face jucatorul cu cele mai multe partide jucate in campionatul Italiei din istorie.M.D.