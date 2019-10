Transfer spectaculos pentru Silviu Lung: Portarul e dorit de o echipa de Champions League

Ziare.

Potrivit turcilor de la Fanatik , Lung junior este urmarit de liderul din Belgia, Club Brugge, echipa ce ar urma sa inainteze o oferta in ianuarie.Chiar daca evolueaza pentru Kayserispor, echipa aflata pe ultimul loc in clasamentul din Turcia, internationalul roman este vazut ca o optiune viabila pentru intarirea compartimentului defensiv de catre belgieni.Cotat la 1,2 milioane de euro, el ar putea fi transferat pe o suma chiar mai mica data fiind situatia actuala a formatiei din SuperLig.Brugge este liderul la zi al campionatului din Belgia si evolueaza in grupele Champions League, aflandu-se in grupa cu Real Madrid, PSG si Galatasaray.M.D.