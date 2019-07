Transferuri importante, in ultimele ore, la marile echipe din Europa

Ziare.

Juventus si Manchester United pun la cale un schimb spectaculos de jucatori, in timp ce Arsenal e la doar cateva ore de a realiza cel mai costisitor transfer din istoria clubului.*PSG l-a transferat marti pe mijlocasul Idrissa Gueye, de la Everton. Jucatorul care anul trecut a disputat 33 de meciuri in Premier League a costat-o 32 de milioane de euro pe campioana Frantei;*Manchester United si Juventus negociaza un schimb important de jucatori. Lukaku, dorit si de marea rivala a "Batranei Doamne" - Inter, ar putea ajunge la campioana Italiei, in timp ce argentinianul Paulo Dybala ar urma sa vina pe Old Trafford.*Arsenal a ajuns la o intelegere cu Lille pentru talentatul atacant ivorian Pepe. Fotbalistul in varsta de 23 de ani e asteptat in urmatoarele ore la Londra, pentru a sustine vizita medicala si a finaliza transferul de 80 de milioane de euro;*AC Milan e foarte aproape de a-i achizitiona pe atacantul portughez Rafael Leao si fundasul brazilian Rui Duarte;*Manchester United insista pentru Harry Maguire, insa Leicester nu vrea sa renunte usor la starul ei, pentru care a refuzat recent o oferta de nu mai putin de 70 de milioane de lire sterline.*Manchester City e pregatita sa achite clauza de reziliere a contractului pe care Mikel Oyarzabal il are cu Real Sociedad, daca il va ceda pe Leroy Sane la Bayern Munchen;*Inter si Roma sunt aproape de a ajunge la o intelegere pentru trecerea atacantului bosniac Edin Dzeko la gruparea "nerazzurra", in schimbul a aproximativ 15 milioane de euro.In Marea Britanie, perioada de transferuri se incheie pe 8 august, in timp ce in celelalte campionate puternice din Europa dureaza pana pe 2 septembrie.I.G.