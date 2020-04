Un fotbalist roman a fost la un pas sa ajunga in Serie A din Italia: "Poate asa a fost mai bine pentru mine"

Ziare.

Fundasul roman a impresionat la Campionatul European de tineret si doua echipe din Italia au luat legatura cu el.In cele din urma mutarile au picat, astfel ca Nedelcearu a ramas in Rusia, la Ufa."Cu Roma au fost interese imediat dupa Euro. Presedintele a luat legatura cu agentul meu, mi-a spus ca sunt pe lista lor, dar dupa nu stiu ce s-a intamplat, au transferat alt jucator", a dezvaluit Nedelcearu la Digi Sport "Dupa a fost Brescia, a fost o oferta concreta. Ufa a facut o contraoferta. Mi-au spus ca ma vor lasa in vara sa plec. Pentru fotbal m-as fi dus, chiar daca nu ar fi fost asa mare transfer. In contract scria ca nu ma vor cumpara daca nu vor ramane in Serie A. Brescia e in zona retrogradabila. Era destul de complicat. Ma gandesc mereu si spun cum vrea Dumnezeu. Poate asa a fost mai bine pentru mine", a adaugat acesta.Ionut Nedelcearu are 23 de ani si a ajuns la Ufa in 2018, fiind transferat cu 600.000 de euro de la Dinamo.