Un fotbalist roman, la un pas de transferul in Serie A

Ziare.

com

Italienii de la Brescia sunt interesati de transferul lui Ionut Nedelcearu, legitimat in prezent la FC UFA, in Rusia, facand chiar o oferta concreta.Aceasta propunere a fost respinsa de rusi, insa negocierile dintre cluburi continua, dupa cum anunta chiar fotbalistul."Este un interes din partea Bresciei, doar ca UFA nu e multumita de oferta. Sa vedem daca italienii pot oferi ce isi doreste UFA. E vorba despre un imprumut pana in vara cu o clauza de cumparare. Suna bine, eu imi doresc sa fac acest pas, de asta am si vrut sa plec in Rusia, stiam ca este o rampa de lansare pentru mine. Imi doresc sa ajung in Italia.Ma gandesc si la faptul ca Brescia ar putea retrograda. Una dintre clauze spune ca nu se va activa clauza de cumparare daca echipa va retrograda. Pentru mine, nu e rau. E cu totul o alta expunere in Rusia. A contat si Campionatul European din vara, a contat mult echipa nationala de seniori. Si UFA a avut o parte importanta, pentru ca am jucat meci de meci si am facut-o bine. Nimeni din Rusia nu se astepta sa fim atat de sus.A fost si o teama de a nu ma intoarce acasa, am vrut sa raman, sa joc, ca sa fac urmatorul pas. E un campionat dificil cel din Seria A, dar nu ma gandesc la asta. Ma gandesc la Radu Stefan , care joaca acolo. E modelul meu, tinand cont de cat timp joaca acolo si cum joaca", a declarat Ionut Nedelcearu pentru Telekom Sport Nedelcearu are 23 de ani si evolueaza in Rusia de doi ani, el fiind cumparat de UFA de la Dinamo Potrivit informatiilor din presa italiana, rusii cer 3,5 milioane de euro in schimbul jucatorului roman, in timp ce italienii ar fi dispusi sa plateasca numai 2,5 milioane de euro.