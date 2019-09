Un fotbalist roman s-a transferat in Belgia

Ziare.

Trecut pe la Dinamo si Inter, Mitrea a ajuns la Lokeren din postura de jucator liber de contract si a fost prezentat alaturi de fostul fotbalist al lui FCSB, Habib Habibou.Mitrea, in varsta de 18 ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu Lokeren, cu o optiune pentru inca doi ani.Nascut la Bucuresti, Vlad Mitrea evolueaza ca mijlocas ofensiv, iar Inter a platit 200 de mii de euro in 2017, cand l-a transferat de la Dinamo.N-a reusit insa sa-i impresioneze pe oficialii "nerazurrilor", iar in aceasta vara a ramas liber de contract.I.G.