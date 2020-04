Un international roman, aproape de un transfer spectaculos in Serie A

Ziare.

Presa din Italia anunta ca mijlocasul roman, in prezent la Pisa, e dorit de Torino.Oficialii lui Torino au ramas impresionati de prestatiile avute de Marin in Serie B, unde a strans 20 de meciuri si a reusit trei assituri.Inainte de a ajunge la Pisa, Marius Marin s-a mai aflat in lotul lui Sassuolo, iar in sezonul 2017/2018 a evoluat sub forma de imprumut la Catanzaro.In Romania, Marin, care are doua selectii in nationala under 21 a Romaniei, a jucat pentru ACS Poli Timisoara.300.000 de euro e cota lui Marius Marin (21 de ani) potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.