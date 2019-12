Un tanar fotbalist roman poate da lovitura: Trei oferte din Serie A!

Ziare.

Vlad Dragomir are numai 20 de ani, insa a reusit sa impresioneze in tricoul celor de la Perugia, in al doilea esalon al fotbalului italian.Internationalul de tineret a crescut enorm in ultimul an si jumatate, fiind acum capabil sa acopere intreaga linie mediana.Iar cei de la SerieBNews scriu ca nu mai putin de trei echipe din prima divizie sunt pe urmele sale, Udinese, Cagliari si Bologna.Chiar daca nu este vorba despre echipe de top, pentru Dragomir ar fi un salt urias pasul catre Serie A, mai ales ca pare ca s-a adaptat de minune in Italia.In plus, la numai 20 de ani el are tot timpul sa ajunga la un club de prima mana in viitor.Fostul mijlocas al celor de la Arsenal este ajutat si de faptul ca mai are un an si jumatate de contract, iar Perugia ar trebui sa il vanda cel tarziu in vara pentru a nu-l pierde gratis.M.D.