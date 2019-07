Fotbalistul din nationala de tineret a Romaniei care nu are oferte dupa Euro: "Pe mine nu ma suna nimeni!"

Ziare.

com

Atacantul Andrei Ivan spune ca nu a fost sunat de nimeni pana acum si ca va reveni la Krasnodar, la echipa care il are sub contract.Totodata, el sustine ca nu vrea sa revina in tara si ca isi va cauta echipe in strainatate daca va fi cazul unui transfer."Pe mine nu ma suna nimeni. Trebuie sa ma intorc la Krasnodar, trebuie sa o fac cat mai bine acolo, sa joc. Inca nu e nimic stabilit, momentan nu am nicio oferta de a pleca si trebuie sa ma intorc la Krasnodar. Vreau sa o fac cat mai bine afara si sa prind un club bun", a spus Ivan la ProSport Live In varsta de 22 de ani, Andrei Ivan a evoluat in sezonul trecut la Rapid Viena, sub forma de imprumut de la Krasnodar, insa austriecii au decis sa nu il transfere.El este dorit de doua echipe din Liga 1 FCSB si CSU Craiova, insa nu doreste sa se intoarca in campionatul intern.