Transgaz nu vrea sa dea la stat 90% din profit, de teama ca va ramane fara bani de investitii

Pentru a putea asigura, in continuare, securitatea energetica a Romaniei, compania ar vrea sa dea la stat doar jumatate din profitul anului trecut si sa foloseasca restul banilor pentru investitii.Consiliul de administratie al SN Transgaz SA le va prezenta asociatilor, intr-o sedinta care uremaza sa aiba loc pe 26 aprilie, un referat prin intermediul caruia le va propune sa accepte virarea catre stat a doar 50% din profit, in loc de 90%, cum a solicitat Guvernul.Cu alte cuvinte, din profitul de 582.061.043 lei obtinut in 2017, Transgaz propune sa le dea actionarilor doar 296.936.345 lei, iar diferenta de 285.124.697 lei sa o foloseasca pentru a-si constitui resurse proprii de finantare.Potrivit documentului postat deja pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, virarea a 90% din profit catre stat solicitata de Guvern "poate atrage imposibilitatea Transgaz de a finanta proiecte de dezvoltare strategice cu incadrare in limitele de indatorare impuse prin contractele de finantare."SN Transgaz SA este detinuta de statul roman prin Ministerul Economiei (cu 58% din actiuni) si de diversi alti actionari, persoane fizice si juridice (cu 41% din participatie).Compania si-a asumat deja realizarea mai multor investitii ambitioase, printre care constructia sectorului romanesc al gazoductului BRUA. O prima etapa a acestui proiect va trebui finalizata chiar in 2019.SN Transgaz SA nu este singura companie de stat care a recunoscut ca ar putea avea probleme dupa virarea a 90% din profit catre bugetul de stat. Inca din toamna lui 2017, Transelectrica SA informa ca va ajunge sa se imprumute pentru a investi, daca Guvernul o va obliga sa vireze 90% din profit catre bugetul de stat.Reamintim ca in toamna anului trecut Guvernul Romaniei, condus la acea vreme de Mihai Tudose, le-a cerut companiilor cu capital majoritar de stat sa vireze, pentru al doilea an consecutiv, 90% din profit catre bugetul de stat, alaturi de alte sume din rezerve banesti proprii.