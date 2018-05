Transgaz: Va fi imposibil sa finantam proiecte strategice, daca vom da peste 90% din profit catre dividende

Ziare.

Astfel, in convocatorul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) din 7 iunie, Consiliul de Administratie al Transgaz propune acordarea unui dividend de 25,22 lei pe actiune, iar Ministerul Economiei, actionarul majoritar, a cerut un dividend de 45,38 de lei pe actiune.Aceasta ar insemna caConsiliul de Administratie al companiei argumenteaza ca, potrivit unui memorandum din 8 februarie 2018, reprezentantii statului pot propune ca peste 90% din profit sa fie acordat actionarilor, insa explica faptul ca "punerea in aplicare a prevederilor memorandumului poate atrage imposibilitatea Transgaz de a finanta proiecte de dezvoltare strategice cu incadrare in termenele de indatorare impuse prin contractele de finantare".Atat statul, cat si compania au avut aceleasi solicitari si la sedinta anterioara a actionarilor, din 27 aprilie.La acea data, AGA nu a aprobat nici propunerea Consiliului de Administratie de a se acorda un dividend de 25,22 lei pe actiune, nici pe cea a Ministerului Economiei, privind acordarea unui dividend de 45,38 lei pe actiune.AGA a solicitat societatii convocarea in regim de urgenta a unei noi sedinte pe acest subiect.Transgaz a avut anul trecut un profit net de 582 milioane de lei.