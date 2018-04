Transgaz nu se va extinde in Grecia. A pierdut DESFA in fata unei oferte de 535 milioane de euro

Ziare.

com

Partenerii Transgaz in aceasta achizitie au fost companiile spaniole Regasificadora del Noroeste, Reganosa Asset Investments (parte din holding-ul Reganosa) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Oferta acestora de 457 de milioane de euro a fost insa refuzata de autoritatile elene, scrie Profit.ro Astfel, pachetul majoritar va merge catre un consortiu format din Snam (Italia), Enagas Internacional (Spania) si Fluxsys (Belgia). Acestia au oferit 535 de milioane de euro pentru 66% din actiunile DESFA, o suma cu aproape 80 de milioane de euro mai mare decat cea oferita de competitori.La prima runda de negocieri, de la sfarsitul lui martie, Transgaz si partenerii lor au avut o oferta mai buna. HDRAF, autoritatea elena din domeniul privatizarii, le-a cerut tuturor partilor implicate sa isi revizuiasca ofertele.La cea de-a doua runda, situatia s-a intors in favoarea consortiului Snam-Enahas-Fluxys. Oferta acestora va trebui aprobata de actionarii Hellenic Petroleum si de autoritatile de reglementare din domeniu, dar Transgaz nu poate spera decat la o problema de obtinere a avizului final din partea autoritatilor. Achizitia a fost deja aprobata de consiliile directoare ale HDRAF si Hellenic Petroleum.DESFA asigura transportul gazelor din Bulgaria si Turcia catre Grecia. Achizitia ar fi ajutat Transgaz si Romania sa isi consolideze pozitia regionala in industia transportului de gaze, in special pe coridorul nord-sud care se intinde de la Marea Caspica pana in Europa Centrala.