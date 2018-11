"CSM: Solicitarea lui Toader de revocare a lui Lazar nu respecta conditiile de legalitate, avand in vedere recomandarile MCV si ale Comisiei de la Venetia"

Toader a ignorat recomandarea MCV

Despre standardele internationale nerespectate

raportul realizat de Tudorel Toader nu respecta dispozitiile legale in vigoare, standardele internationale si nationale

IJ nu a descoperit nicio neregula

Sectia de procurori din CSM face trimitere la o decizie data de Curtea Constitutionala in 2012, potrivit careia recomandarile raportului MCV sunt obligatorii pentru Romania., a fost emis cu nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere si Recomandarea 1 din Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate in Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare din ianuarie 2017, Avizul nr. 924/2018 al Comisiei de la Venetia, Raportul din cadrul MCV, din 13 noiembrie 2018, in care se recomanda suspendarea imediata a tuturor procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt, precum si considerentele Deciziei nr. 2/2012 a Curtii Constitutionale, Sectia pentru procurori a CSM va aviza negativ propunerea ministrului justitiei", se arata in motivare.Potrivit sursei citate, solicitarea formulata de ministrul Justitiei "nu respecta conditiile de legalitate", Sectia pentru procurori apreciaza ca nu se impune analiza, sub aspectul temeiniciei, a motivelor invocate in "Raportul privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei, domnul Augustin Lazar".Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a fost decis, luni, cu cinci voturi "pentru" si un vot "impotriva". Ministrul Justitiei a precizat atunci, insa, ca procedura de revocare isi va urma cursul, indiferent de decizia CSM.Potrivit motivarii Sectiei pentru procurori din CSM, lui Tudorel Toader i s-au explicat efectele raportului MCV, dar acesta a explicat ca intelege sa continue procedura."In sedinta din 19 noiembrie 2018, s-a invederat ministrului Justitiei aceasta recomandare. Ministrul Justitiei a precizat ca intelege sa continue procedura", se mai arata in motivarea CSM.Potrivit Sectiei pentru procurori din CSM,in materia activitatii Ministerului Public "si contravine directiei jurisprudentiale conturate atat de organismele internationale, cat si de Curtea Constitutionala a Romaniei."Sectia precizeaza ca decizia 45/2018 a Curtii Constitutionale, in analiza constitutionalitatii articolului I punctul 112 cu referire la articolul 62 indice 1 din legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004, privind limitarea imposibilitatii judecatorului si procurorului la functiile de demnitate publica, realizeaza o expunere exhaustiva a ceea ce presupune limitarea activitatii procurorului cu orice alta putere publica, instituirea si mentinerea unui statut neutru si impartial al persoanelor care desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Public."Curtea reaminteste cu ocazia aceleiasi analize ca procurorii fac parte din autoritatea judecatoreasca, iar cu privire la acestia legiuitorul constituant a dorit crearea unui statut care sa le permita mentinerea unei echidistante fata de activitatea puterii legislative sau executive", se mentioneaza in motivare.In acelasi sens a opinat si Comisia de la Venetia, care a statuat ca, desi implicarea puterii executive in procedura de numire a procurorului sef (procurorului general) confera legitimitate democratica unei astfel de numiri, intr-o atare situatie este necesara oferirea unor "garantii suplimnetare pentru a diminua riscul de politizare a Ministerului Public."CSM mai arata ca Inspectia Judiciara a verificat activitatea activitatea Parchetului General in perioada 2016-2017, la solicitarea lui Tudorel Toader, dar nu s-a gasit nicio neregula."Din continutul raportului nu rezulta aspecte negative in ceea ce priveste activitatea manageriala a procurorului general si nici vreo propunere de revocare sin fucntie a acestuia", se arata in motivare.In plus, la dezbaterile raportului Inspectiei Judiciare din cadrul CSM a participat si Tudorel Toader.Motivarea CSM are aproximativ 50 de pagini si poate fi accesata pe