Ministrul Justitiei, noi atacuri la Augustin Lazar: Trage de timp, probabil isi va activa pensia la finalul mandatului

"Trage de timp"

Sesizarea CCR

Ziare.

com

Toader s-a referit la demersul in instanta al lui Lazar sustinand ca acesta "foloseste tertipurile si posibilitatile legii de a trage de timp cu speranta finalizarii mandatului", in aprilie anul viitor.Reactia ministrului vine dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a dat dreptate lui Lazar in cazul instantei care judeca procesul de suspendare a procedurii de revocare a procurorului general. Dosarul a fost trimis la Inalta Curte. CAB a sesizat si CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate. Intrebat despre demersul in instanta al procurorului Augustin Lazar privind revocarea sa si daca putea sa faca acest demers ca persoana fizica, Tudorel Toader a raspuns: "Aici pot spune multe, va dati seama, dar ma rezum la putine. Eu nu am evaluat persoana fizica, am evaluat procurorul general.""Cred ca e limpede pentru toata lumea. Tot limpede este si faptul ca, procedural, foloseste tertipurile si posibilitatile legii de a trage de timp cu speranta finalizarii mandatului, cred in 19 aprilie la anul.Dovada: faptul ca s-a dus la Alba Iulia, acasa unde locuieste persoana fizica si nu s-a dus la instanta administrativa, de control administrativ din Bucuresti, unde-si are sediul persoana juridica pe al carei conducator l-am evaluat".Ministrul Justitiei a spus ca procurorul Lazar nu a evocat "neconstitutionalitatea legii si competentelor procedurilor de evaluare, ci Legea 544 privind contenciosul administrativ, cu o mare dilema daca poate sesiza Curtea, instanta de control, pe persoana fizica sau in numele persoanei juridice"."Concluziile le trageti si dumneavoastra", a adaugat el.El s-a referit si la "faptul ca la Alba Iulia a cerut ca sa fie sesizata Curtea de Justitie a Uniunii Europene, daca un ministru poate sa ceara revocarea"."In primul rand, raportul de evaluare nu este un act administrativ, nu produce efecte juridice, daca le-ar fi produs, il revocam de atuncea, si a incercat sa aduca la Curtea de Justitie a Uniunii, i s-a respins. Acuma varianta a doua, ne duce mai aproape si o varianta care iarasi sa traga de timp.Unde, la Curtea Constitutionala, cu un conflict negativ de competenta, ca de cand ii legea nu se stie daca ce judecator, ce instanta e competenta. Ne ducem in conflict negativ, se duce dansul la Inalta Curte, Inalta Curte ii va spune cine are competenta sa judece, va veni inapoi aicea, intre timp isi va activa probabil pensia si isi va incheia mandatul in deplina demnitate", a incheiat Toader.