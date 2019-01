Toader acuza Parchetul General: Impiedica sectia de ancheta a magistratilor sa functioneze. O transformam in directie

Ziare.

"Cunoscand realitatea, stim ce trebuie sa facem. Eu, ca ministru al Justitiei, nu sunt cel care ia masuri administrative sau aplica sanctiuni.Fata de aceste abuzuri, avem autoritati abilitate legal, care au compententa partajate, avem Sectie pentru procurori, avem Inspectia Judiciara, avem plen CSM, avem Sectia speciala de anchetare a presupuselor abuzuri comise de magistrati. Sectie pe care actuala conducere a Ministerului Public o impiedica sa functioneze, motiv pentru care, cel mai probabil, sectia o vom trasforma in directie competenta", a anuntat Toader, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Ca argument in favoarea deciziei sale, Toader a sustinut ca acum toate sesizarile care ajung la sectia speciala de anchetare a magistratilor trebuie sa "treaca prin Ministerul Public":"Si va dau numai un exemplu. Daca ajunge ceva la Sectie, trece prin registratura Ministerului Public, adica trebuie sa stie procurorul general intai si dupa aia sa ii dea drumul sa se duca la Sectie. Ori logica ne spune invers", a adaugat Toader, citat de Agerpres.Inca din luna noiembrie, sefele Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Florena Sterschi si Adina Florea, au cerut ca aceasta structura din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa fie transformata in Directie, pe modelul marilor parchete, DIICOT si DNA. Cele doua s-au plans ca in Parchetul General nu au conditii propice privind munca de ancheta, personalul necesar si spatii de lucru. S-au plans inclusiv de demersurile pentru instalarea unor posturi de telefoane sau repartizarea unor soferi, grefieri, specialisti sau ofiteri de politie judiciara."Nu avem unde sa depozitam nici cele 33.000 de dosare. Ridicam lipsa spatiului de arhivare si de depozitare", a spus Adina Florea. Potrivit acesteia, cei trei grefieri repartizati nici nu ar fi vrut sa lucreze in aceasta sectie, deoarece au aratat ca volumul de munca ar fi fost foarte mare.Sterschi a explicat ca este necesara transformarea sectiei speciale in directie pentru o mai buna repartizare a dosarelor, in functie de specializare. "Trebuie reorganizata sectia, pe serviciul de urmarire penala, pe serviciul de specialisti. Acum nu se poate realiza in acest moment", a spus Sterschi.Adina Florea a plusat si a sustinut ca ar fi un lucru foarte bun sa se poata gestiona activitatea din punct de vedere bugetar."In aceasta sectie se instrumenteaza dosare care privesc infractiuni potential savarsite de persoane cu o anumita calitate. Este necesara o independenta si o autonomie totala a acestei structuri, fata de Parchetul General, cum de altfel au si DNA-ul si DIICOT-ul", adauga Florea.