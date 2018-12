Toader: Argumentele in defavoarea lui Lazar sunt mai puternice decat cele pentru fosta sefa DNA

Ziare.

"Domnul Lazar e om si el si are orgoliile domniei sale. Nu ii e confortabil sa iasa la pensie revocat, adica dat afara pe motive imputabile. (...). Pe cale de consecinta, cu atat mai mult si mai evidente sunt motivele de revocare", a declarat Tudorel Toader, la RomaniaTV.Precizarile vin dupa ce Toader a anuntat, pe Facebook, ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar . Toader a trimis si solicitarea pentru numirea Adinei Florea la sefia DNA."Am transmis cate presedintele Romaniei solicitarea de revocare din functie a procurorului general. Am transmis catre presedintele Romaniei si urmatoarele solicitaril de numire in functiile conducere: 1. Elena Giorgiana Hosu - procuror sef adjunct DIICOT; 2. Antonia-Eleonora Constantin - procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ; 3. Iuliana Nedelcu - procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ; 4.Florena-Esther Sterschi - procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul PICCJ; 5. Adina Florea - procuror sef al DNA! Exprimam si speranta faptului ca presedintele va reciti atat art. 132 din Constitutie cat si Decizia CCR nr 358/ 2018", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.