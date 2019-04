"Toader i-a respins pe toti cei 4 candidati la functia de procuror general. Filmul unei audieri tensionate cu Augustin Lazar"

Protestul de la Bruxelles

Ministrul Toader a respins toti candidatii pentru functia de procuror general, inclusiv pe Augustin Lazar, potrivit unor surse citate de Ziare.com. Procedura de selectie va fi reluata integral. Informatia a fost confirmata de Tudorel Toader pentru Agerpres.Din comisia de interviu de azi au facut parte trei secretari de stat: Mariana Mot, Nicolae Liviu Popa si Octavian Costea.- Ultimul candidat pentru functia de procuror general, Gabriela Scutea, si-a incheiat interviul.Tudorel Toader a insistat in cazul Gabrielei Scutea cu intrebarile privind semnarea protocolului dintre Parchetul General si SRI. Ea a ocupat functia de procuror general adjunct al Romaniei in perioada in care Parchetul General era condus de Laura Codruta Kovesi.Toader i-a reamintit o declaratie in care Scutea ar fi spus ca protocoalele cu SRI ar fi fost benefice."Sunt sigura si-mi asum faptul ca atunci am afirmat ca protocoalele, protocolul din 2009, pe care l-am semnat, incomit, cred ca asa figura, ulterior fiind abrogat de doamna procuror Kovesi, a fost necesar pentru ca el venea sa puna intr-un singur cadru mai multe protocoale existente la nivelul PICCJ, la nivelul PCA Bucuresti, in ceea ce priveste activitatea legata de sederea strainilor in Romania si cred ca mai era unul si cu DNA.Practic, s-a creat, si din acest punct de vedere se poate spune ca am caracterizat ca fiind benefic, pentru ca era un singur cadru," a precizat Scutea.Procurorul isi asuma concluziile CCR, in ceea ce priveste constatarea confictului de natura constitutionala."In ceea ce priveste conduita mea in raport de protocolul respectiv, sunt foarte sigura de faptul ca inserarea formularii "in conditiile legii" reprezenta exercitarea atributiilor fiecarei parti, atata cat ii permite legea," a tinut sa spuna Scutea.", a reactionat Toader.Secretarul de stat Mariana Mot a intrebat-o pe Gabriela Scutea daca a participat la protestul magistratilor de la Bruxelles:"Sunt cu acelasi pardesiu si cu acelasi fular pe care il am si astazi!""Protestul a fost unul tacut. Este o forma de exprimare. Chiar daca a fost dus in afara tarii. Din alt punct de vedere, atat Inspectia Judiciara, cat si niste instrumente ale Consiliului Europei, daca nu gresesc, arata ca obligatia de rezerva a magistratilor nu inseamna ca in situatii deosebite sa nu isi expuna punctul de vedere.Va rog sa ma iertati pentru exprimarea directa, domnul secretar de stat Costea stie, in situatia in care noi ne-am aflat impreuna la aceeasi masa, in 9-10 februarie, si nu stiam de OUG 7, iar a doua zi ea a fost data, iar noi acolo discutam exact despre transparenta si buna-discutie in general, intre puterile statului, inseamna ca poate ne aflam in acel punct in care obligatia de rezerva este, cum sa spun, are o virgula.Poate sa duca la exprimarea unui punct de vedere de catre corpul magistratilor. Va repet, a fost un protest tacut, asa cum s-a tinut si in Bucuresti, si in orasul nostru, iar prezenta mea alaturi de anumiti colegi, sa stiti ca uneori m-am gandit inclusiv ca este pentru a nu li se spune:Nu sunt."- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustine ca nu a existat niciun motiv de conflict la interviul sustinut miercuri, in fata ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru un alt mandat la sefia Parchetului General."Eu zic ca ne-am exprimat ca niste oameni decenti si nu a fost niciun motiv sa facem vreun conflict, cand aici este o procedura oficiala, transparenta, este o procedura care ar trebui sa fie impartiala si o sa ne convingem in continuare, exista standarde internationale prevazute de Carta de la Roma, cum trebuie sa fie facute aceste proceduri sa fie transparente, sa nu fie niciun fel de discutii", le-a spus Lazar jurnalistilor, la finalul interviului de la MJ, citat de Agerpres. - Procurorul Gabriela Scutea, ultimul candidat la functia de procuror general, si-a inceput prezentarea.- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si procurorul Augustin Lazar au avut un schimb de replici cu privire la activitatea procurorilor in perioada comunista. Totul a inceput dupa ce Toader l-a intrebat pe Lazar despre activitatea sa de la Comisia de liberari conditionate de la Gherla.Ministrul a tinut sa precizeze ca in perioada comunista nu a facut parte din nicio comisie de liberari conditionate.De altfel, cei doi oficiali s-au contrat de mai multe ori pe parcursul interviului. La final, Toader l-a ironizat pe Lazar, caruia i-a spus ca, daca este nemultumit de rezultate, poate contesta decizia de astazi.Vreau sa fie fiecare intrebare cu raspunsuri punctuale. Procurorii au o inteligenta superioara, fata de cine? Cand zici superioara ai un element de raportare.Celor inferiori. Nu vreau sa ofensez pe nimeni. Vreau sa spun ca procurorii fac parte din categoria magistartilor, care cu toti sunt produsul INM.Ce facem cu cei care nu s-au finisat la INM?Nu exista oameni care au intrat in sistem fara sa se fi finisat la INM.Stiu ca stiti ca se filmeaza si vreti sa acoperiti intrebarea. Cand faci o comparatie, care este termenul? Am inteles ca nu vreti sa ofensati pe nimeni.Ministrul il intreaba pe procurorul general despre situatia sechestrelor asiguratori si recuperarea prejudiciilor.Privind masurile asiguratorii, valoarea lor ati zis ca este 2,3 miliarde de lei. Unii spun ca se iau masurile asiguratorii la un anumit moment, altii spun ca sunt supradimensionate. Cert este ca valoarea lor de piata scade, pana se termina procesul. Diferenta dintre ce raportati si ce se rapoarteaza este semnificativa. Cum facem sa o reducem?Este obiectivul unui proiect facut in parteneriat cu agentia specializata. Noi vrem sa se poata realiza efectiv recuperarea prejudiciilor. Noi am reusit asta in dosarele de recuperare a unor bunuri din patrimoniul national.Ati spus de lipsa de procurori, de resursa materiala.Ne-am organizat si am reusit sa facem mai mult, cu mai putin.Nu vreti punctual sa ne vorbiti de eventuale nerealizari.Doresc sa va spun ca, in toate mandatele mele, partea plina a paharului a fost mai mare decat partea goala. Partea goala sunt cateva chestiuni pe care le-am aratat la capitolul vulnerabilitati .Acestea nu pot fi eliminate cu desavarsire."Achitari au fost si vor fi, insa ele trebuie analizate si discutate."Si diminuate, nu doar analizate.Da, si diminuate. Si apoi vazut care sunt oamenii cu eficienta mai slaba. Eu am incetat delegarea unor procurori care nu au avut eficienta necesara. Au fost revocati cativa procurori, inclusiv procurori cu functii de conducere. Au trebuit sa explice de ce s-a dat o achitare intr-un dosar din 2016, cand standardele erau altele atunci.Protocolul din 2009 pe care mi l-ati trimis nu avea ultimile doua pagini, nu stiam cine l-a semnat. L-am gasit la CSM. Ulterior, a aparut cel din 2016. Ulterior, s-a dovedit ca au fost mai multe protocoale. Ce parere aveti despre asta?Am o memorie foarte buna. Este si inregistrarea. Discutia era despre pretinse echipe mixte. Toata discutia a venit despre pretinsa existanta a unor echipe secrete, care amesteca procedurile procesuale. Eu am zis Doamne-Dumnezeule, aceasta inginerie nu este posibila.Noi vorbeam despre pretinsa existenta a protocoalelor. Nu intrati in faza a doua, cum s-a aplicat. Eram in faza daca au existat.Ce parere aveti de decizia CCR in acest caz?Vreau sa fiu practic, m-am uitat la partea protocolului din 2016 care spune ca respecta exigentele constitutionale. Am aici decizia CCR, am adus-o cu mine.Ea spune ca respecta exigentele constitutionale, insa sunt trei termeni "", si sunt de acord cu asta. Sunt de acord cu decizia CCR.Alta intrebare cu caracter general. Am vazut in spatiul public ultimele incidente raportate la cariera dumneavoastra profesionala.Care este intrebarea?Vis-a-vis de acele incidente. Cu dezvaluirile acestea si cu calificativele care vi s-au adus.Atat eu, cat si dumneavoastra am exercitat inainte de 1989 functia de procuror. Eram la inceput de cariera, incercam sa ne dam seama despre tot. In mod cert, procurorii tineri incercau sa respecte cadrul legal. Cadrul legal trebuie analizat la standarul etic de acum, cel european.Cadrul legal de atunci nu avea standard. Eu am si exprimat scuze publice si regretele mele personale pentru oameni. Spun public adevarul, chiar daca deranjeaza pe cineva.Unii spun ca scuzele nu sunt in numele institutiei, ca aceste scuze ar trebui sa fie in nume personal. Cand ati intrat in procuratura?La 1 martie 1982. Dreptul de semnatura l-am avut dupa 6 luni.Eu nu am facut parte din comisiii de eliberari conditionate, este vorba si de arondarea penitenciarului. In trecutul meu profesional se poate uita oricine, este totul transparent.Care este opinia dvs cu privire la Sectia Speciala? Ar trebui sa functioneze ca o Directie, pe modelul DIICOT sau DNA?Noi am raspuns printr-o analiza....Am aratat de la inceput care sunt motivele de neconstitutionalitate ale legii prin care a fost infiintata Sectia. Dupa ce a fost pusa in aplicare legea, noi am pus la dispozitie toate resursele.- Augustin Lazar sustine in fata comisiei de interviu ca a facut parte din echipa care a reformat in 1998 activitatea in Ministerul Public. A fost momentul in care a fost numit pe o functie de conducere in Parchetul General si in care au fost deschise mai multe dosare de privatizari, fraude economice si fraude bancare."A fost momentul in care s-a facut jurisprudenta in astfel de dosare."El spune ca in mandatul de 3 ani care se incheie, au fost rezolvate circa 1,4 milioane de cazuri si cele doua "mari dosare istorice": Mineriada si Revolutia din decembrie 1989.Procurorul general sustine ca datele statistice arata ca anchetele din intreaga tara au fost solutionate mai repede in mandatul sau.In politia judiciara s-au schimbat generatiile de politisti: "Potivit MAI, 17 mii de politisti au parasit sistemul, iar acestia au trebuit sa fie pregatit.""Gradul de ocupare al Ministerului Public este de 85%. Este o lipsa de 15% de procurori. Am compensat prin calitatile managerilor.""Am pus accentul pe calitatea actului de urmarire penala. Noi trebuie sa asiguram preventiv", precizeaza magistratul.Incepand cu 2017 a inceput sa se pronunte in public despre drepturile fundamentale. "Am considerat ca este important, inca din 2017, sa conturam un proiect numit," spune Lazar."Masurile asiguratorii pentru recuperarea prejudicilor sunt in centrul activitatii noastre. Vorbim de 2,3 miliarde de lei in 2018. Arata interesul Ministerului Public pentru recuperarea produsului infractional."- Incepe prezentarea lui Augustin Lazar."Proiectul pe care am onoarea sa vi-l prezint astazi este rezultatul unei experiente considerabile in Ministerul Public, de 37 de ani. Am avut functii de conducere timp de 20 de ani. Functiile de conducere le-am obtinut dupa 17 ani de activitate", isi incepe interviul Augustin Lazar.Procurorul general arata ca are o experienta in anchete in dosare complexe.- Daniel Horodniceanu si-a incheiat prezentarea. Fostul sef DIICOT a raspuns la mai multe intrebari puse de comisia de interviu.O intrebare mai sensibila. Intre Olanda si Romania, care este raportul intre numarul de procurori, numarul de locuitori, numarul de cauze pe care le rezolva? Daca sunt particularitati, Olanda-Romania?Noi avem un numar de 2.900 de procurori, iar ei au in jur de 800 de procurori.Fostul sef DIICOT insista pe realizarea unei analize functionale a intregului sistem judiciar, care ar trebui sa faca obiectul unei hotarari de guvern.De asemenea, magistratul afirma ca trebuie identificate derapajele din sistem."Trebuie trasi la raspundere cei care incalca conduita de magistrat. Putem vedea toate acestea pe pagina Inspectiei Judiciare. Ele trebuie identificati, iar cei vinovati sa fie trasi la raspundere. Este important sa accesam programe europene de pregatire profesionala", afirma Horodniceanu."Recuperarea prejudiciilor, pe victime le intereseaza recuperarea pagubei, nu cat a fost condamnarea. Trebuie pus accentul pe investigatiile financiare", prezinta Horodniceanu.Cineva imi spunea sa respectam recomandarile MCV si GRECO, pentru ca Romania sa respecte prevederile europene si tratatele. Cum vedeti?Poate fi o discutie si aici. Romania a semnat un tratat cu UE.Avem o strategie nationala si la DIICOT?Nu avem o startegia nationala de combatere a crimei organizate. Avem o strategia nationala de combatere a coruptiei.- Fostul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, este cel de-al doilea procuror care este intervievat pentru functia de procuror general. Magistratul isi prezinta CV-ul si functiile pe care le-a ocupat in Ministerul Public.Horodniceanu isi prezinta proiectul sau de management pentru functia de procuror general.Procurorul Marian Drilea a vorbit in prezentarea sa si despre tensiunile din sistemul judiciar. El a explicat ca cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public trebuie sa aiba un rol de mediere, nu sa emita judecati de valoare din perceptii proprii."Consider ca avem un cadru legislativ coerent, cu garantii suficiente de independenta," declara Drilea.Procurorul precizeaza ca, in cazurile de achitare, procurorii trebuie sa analizeze aceste decizii, iar pregatirea profesionala a magistratilor sa fie una continua.Ati spus ca trebuie eliminate tensiunile din sistem. Puteti da doua astfel de exemple de tensiuni?Aceste negocieri pe care reprezentatii abilitati le poarta cu reprezentantii UE in privinta MCV au determinat reactii, atat din parta procurorilor, cat si a judecatorilor. Aceste tensiuni sunt determinate de modul de reglementare a SIIJ si modalitatea in care-si indeplineste atributiile. Foarte multi cred ca aceasta sectie nu ar fi trebuit sa fie infiintata.Operationalizarea acestei sectii se judeca in cinci instante. Nu trebuie sa se ajunga in situatia ca procurorul general sa aiba calitatea de parat in unele cauze sau sa fie trimise intrebari la CJUE.Drilea lauda infiintarea SIIJ: "In primul rand ma vad nevoit sa subliniez garantiile legale ale acestei sectii, procurorii sunt numiti de CSM, nu consider ca e imixtiune externa."Din pozitia de procuror general, la momentul la care public au fost semnalate diferite abateri, modalitati de lucru, neconforme cu legea, la diferite directiii, ma refer in mod concret la DNA, abateri in activitatea procurorilor, cum ati gestiona aceasta situatie?Exista parghii legale pentru a efectua controale. Procurorul general poate dispune aceste controale, are aceasta parghie. Astfel de cazuri prezentate de mass-media trebuie urmate de verificari. Totul trebuie facut cu transparenta.In ceea ce priveste situatia de la DNA, Drilea explica: "Nu a fost gestionata in mod corespunzator, ca pozitia a fost de aparare a persoanelor care astazi se constata ca nu au avut conduita corespunzatoare".- Primul procuror care este intervievat este Marian Drilea. In prima parte a interviului, magistratul isi prezinta proiectul de management.Augustin Lazar a ajuns, miercuri, inainte de ora 9:00 la sediul Ministerului Justitiei unde va sustine interviul programat in cadrul selectiei pentru functia de procuror general."De ce sa am emotii? Este al nu stiu catele examen pe care-l sustin, asa ca nu am nicio emotie", a spus Lazar, care a precizat ca va face declaratii dupa ce va iesi de la interviu.- "In cursul zilei de azi (miercuri - n.red.), probabil inainte sau dupa motiune, vom da un raspuns. Interviul si deliberarea au loc in sala de consiliu a ministerului. Am convingerea ca il asteptati si pe dansul (Augustin Lazar - n.red.) si va va raspunde la aceasta intrebare. Eu nu imi exprim punctul de vedere aici, inainte de interviuri", a spus Tudorel Toader, la venirea la minister.Intrebat despre legaturile lui Lazar cu Securitatea, Toader a raspuns: "Din momentul in care am anuntat ca azi, inainte sau dupa motiune, vom da raspunsul, inseamna ca vom incheia procedura".Fiecare candidat va avea la dispozitie aproximativ 30 de minute pentru a face o prezentare a Ministerului Public, a eventualelor disfunctii si vulnerabilitati identificate, dar si propuneri de remediere a acestora, dupa care vor raspunde intrebarilor puse de membrii comisiei de examinare.Propunerea ministrului Justitiei va fi inaintata Sectiei pentru procurori a CSM, in vederea obtinerii avizului, urmand ca, dupa aceea, Tudorel Toader sa inainteze propunerea presedintelui Romaniei.a candidat pentru al doilea mandat la sefia DIICOT si a fost respins de ministrul Tudorel Toader. Totodata, el candideaza si pentru functia de procuror european din partea Romaniei.a fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta era procuror general.este procuror la DIICOT Brasov, el fiind cel care l-a anchetat pe fostul sef al ANAF Sorin Blejnar in dosarul "Motorina".Tudorel Toader a declansat, in octombrie 2018, procedura de revocare din functia de procuror general a lui Augustin Lazar.