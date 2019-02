Toader s-a dus in control la Parchetul General si anunta "o masura importanta care vizeaza statul de drept"

Ziare.

com

"La iesire va voi comunica probabil, sa nu zic sigur, si o masura importanta pe care o voi lua in curand. Aceasta vizeaza statul de drept", a sustinut ministrul Justitiei.Tudorel Toader a anuntat ca a venit la Parchetul General pentru a vedea activitatea procurorilor, care potrivit Constitutiei isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei.El a spus ca se intalneste cu Elena Iordache, presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, fara a preciza concret ce doreste sa discute cu ea.In plus, ministrul se va intalni si cu procurorul general adjunct Bogdan Licu, pe fondul invitatiei lansate catre acesta la conferintele organizate in cadrul presedintiei Romaniei la Consiliul UE. "Prima (conferinta - n.red.) organizata de catre Ministerul Justitiei, referitoare la viitorul parchet european, a doua organizata de Ministerul de Externe, tot la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, o actiune privind viitorul justitiei in spatiul comun european", a explicat Toader.El a refuzat sa raspunda la intrebarile care vizau ordonanta adoptata marti seara de Guvern si care modifica Legile Justitiei.Citeste analiza referitoare la prevederile cu dedicatie ale celei de-a patra ordonante prin care Tudorel Toader modifica Legile Justitiei