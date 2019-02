Tudorel Toader declanseaza procedura de numire a unui nou procuror general

"Vedem cine se va inscrie"

Cu cine s-a vazut la Parchetul General

"Voi declansa procedura de numire a unui nou procuror general. La finalul lunii aprilie ii expira mandatul (lui Augustin Lazar - n.red.), iar procedura se deruleaza intre timp si pana la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general", a precizat Toader joi la iesirea de la Parchetul General, unde s-a dus in inspectie.Augustin Lazar se afla la primul mandat de procuror general si mai are dreptul la inca unul."Voi merge la minister si voi declansa procedura de numire a noului procuror general", a anuntat Toader.Intrebat daca judecatoul Corina Mandrila (fosta Gheorghisan, fosta Daescu) de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) ar fi in carti pentru sefia Parchetului General (PG), Tudorel Toader a refuzat sa raspunda."Nici n-am declansat procedura si acuma vizam? Vedem cine se va inscrie si atunci vom vedea", a raspuns el.Tudorel Toader a anuntat anterior ca a venit de dimineata la Parchetul General pentru a vedea activitatea procurorilor, care potrivit Constitutiei isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei.El a spus ca se intalneste cu Elena Iordache, presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, fara a preciza concret ce doreste sa discute cu ea.In plus, ministrul s-a intalnit si cu procurorul general adjunct Bogdan Licu, pe fondul invitatiei lansate catre acesta la conferintele organizate in cadrul presedintiei Romaniei la Consiliul UE. "Prima (conferinta - n.red.) organizata de catre Ministerul Justitiei, referitoare la viitorul parchet european, a doua organizata de Ministerul de Externe, tot la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, o actiune privind viitorul justitiei in spatiul comun european", a explicat Toader, la intrarea in PG.El a refuzat sa raspunda la intrebarile care vizau ordonanta adoptata marti seara de Guvern si care modifica Legile Justitiei.Citeste analiza referitoare la prevederile cu dedicatie ale celei de-a patra ordonante prin care Tudorel Toader modifica Legile Justitiei