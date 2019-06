Comisia de la Venetia dezbate azi ordonantele lui Tudorel Toader, care au scos in strada magistratii. Cine a fost invitat din partea Romaniei

Foto: Comisia de la Venetia

Cum s-a ajuns aici

Semnale de alarma

Infiintarea SS, criticata

Membrii Comisiei vor discuta cu oficialii romani pe baza unui raport realizat de o echipa de raportori care a venit la sfarsitul lunii aprilie in tara noastra si a avut discutii cu mai multi oficiali romani.Potrivit listei de invitati la acest eveniment, din delegatia romana fac parte fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, consilierul prezidential Bogdan Aurescu si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea.Intregul program al sedintei Comisiei de la Venetia poate fi consultat pe site-ul institutiei. Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a cerut opinia Comisiei de la Venetia, la solicitarea Forumului Judecatorilor din Romania (FJR) si a Partidului National Liberal (PNL).Comisia de la Venetia invita autoritatile romane sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor, potrivit proiectului de aviz realizat de raportorii Comisiei de la Venetia.Potrivit draftului acestui aviz obtinut de Ziare.com, elementele cele mai problematice ale reformei legislative in domeniul Justitiei din 2018, identificate in avizul din octombrie 2018, fie au ramas neschimbate, fie au fost agravate."Cel mai ingrijorator, Guvernul continua sa promoveze modificari legislative prin ordonante de urgenta", atrag atentia expertii Comisiei de la Venetia.Comisia arata ca schimbarile facute in cadrul SS prin OUG sunt alarmante. Astfel, este probabil ca sectia sa primeasca (sau sa fi primit deja) cauze complexe si importante privind coruptia sau criminalitatea organizata."Intrucat sectia nu ar fi in masura sa solutioneze in mod eficace toate cauzele care intra in sfera sa de competenta, aceasta risca sa constituie un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate," se arata in document.