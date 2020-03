Contracandidatul lui Toader la sefia universitatii din Iasi critica dur activitatea fostului ministru: Ambasadorii europeni au inceput sa ne evite!

Sursa: Proiectul de management

Foto: Facebook/ Silvian-Emanuel Man

"Merita observat ca habitualele vizite de curtoazie la UAIC, ca institutie de invatamant superior reprezentativa local, ale ambasadorilor statelor UE prezenti la Iasi cu diverse ocazii aproape ca au disparut dupa cea de-a doua revenire in universitate a rectorului ales in 2016.Desigur, exista o contrapondere: absenta rectorului UAIC, in aceeasi perioada, de la intalnirile academice nationale sau de la festivitatile oficiale de anvergura nationala," scrie conferentiarul universitar.In proiectul sau de management, Adrian Muraru, profesor la Facultatea de Filosofie si Stiinte Socila - Politice, face un adevarat "rechizitoriu" la adresa mandatului de rector al lui Tudorel Toader, care ocupa aceasta functie din 2016.Toader s-a autosupendat din aceasta functie in perioada exercitarii mandatului de ministru al Justitiei.Pe, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" au loc alegeri pentru functia de rector, iar pentru aceasta pozitie candideaza Tudorel Toader si Adrian Muraru. Candidatura unui al treilea pretendent la aceasta functie, studentul doctorand Emanuel Man Silvian, presedinte de onoare al Ligii Studentilor din Iasi, a fost invalidata de membrii Biroului Electoral Central al UAIC Iasi.Respingerea candidaturii lui Emanuel Man Silvian s-a lasat insa cu un mic scandal in cadrul UAIC. El a acuzat ca dupa ce si-a depus candidatura ar fi fost ridicat de catre agentii de paza ai universitatii si dat afara din corpul principal al institutiei."Asa au primit dispozitie, adica de la rectorat. Brusc, mi-au cerut sa ma legitimez, dar doar cu carnet de student sau carte de identitate. Alt act nu era valabil. Dupa 8 ani in UAIC, trebuie sa fii legitimat. Dar doar tu, care te opui lui Toader, nu altcineva.," scrie Silvian pe Facebook, iar alaturi posteaza si fotografii doveditoare.Emanuel Man Silvian a contestat decizia de invalidare a candidaturii sale.Cel mai probabil, finala pentru fotoliul de rector urmeaza sa fie intre Toader si Muraru. Ambii si-au postat pe site-ul UAIC proiectele de management.Adrian Muraru critica mai multe lucruri care s-au intamplat la UAIC. Cum ar fi promovarea unor rude ale sefilor universitatii, inclusiv cazul lui Ionut Alexandru Toader, angajat ca asistent universitar. Cum vor fi acestia evaluati de sefi?Premiera este, in 2020, decizia rectorului UAIC de a realiza evaluarea periodica a personalului didactic prin aplicarea unui regulament specific. Astfel, se realizeaza oa cadrelor didactice, la care iau parte toate cadrele didactice: cum se vor evolua tatal si fiul, sotul si sotia?," se intreaba amuzat Adrian Muraru.O premiera este si modul in care Tudorel Toader a decis sa se autospende din functia de rector, in care abia fusese ales in 2016, pentru postul in Executiv: "."Profesorul Muraru critica subutilizarea unor resurse ale universitatii. El face trimitere la cele doua autoturisme primite de UAIC de la SRI si Curtea Constitutionala."In ultimii patru ani, a devenit pentru toti, cadre didactice si studenti, manifesta subutilizarea unor resurse UAIC: cele doua autovehicule parcate ilegal in fata Palatului Universitar (cele ajunse la UAIC in 2016 de la SRI, respectiv Curtea Constitutionala) au fost folosite extrem de rar, optiunea pentru inmatricularea lor cu numelefiind bizara. Desigur, parcarea celor doua autovehicule va fi avut si rol in strategia dea conducerii universitatii: in lungul rastimp in care nu a existat rector in exercitiu la UAIC, acestea si-au pastrat locul de onoare."Pe de alta parte, Muraru critica si modul in care se comporta paznicii din universitate."Premiera este si adoptarea unor practici protocolare, la nivelul conducerii UAIC, care nu sunt specifice unei universitati:," se mai arata in proiectul de management.Conferentiarul mai critica faptul ca imobilele UAIC nu sunt reconditionate si atrage atentia asupra patrimoniului universitatii.," sustine Adrian Muraru.Programul si documentele pentru alegerile pentru functia de rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, mandatul 2020-2024, pot fi accesate pe site-ul institutiei.