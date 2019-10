Cum il lauda Tudorel Toader pe Banila, atunci cand l-a propus sef la DIICOT

Laude repetate





Aprecierile lui Tudorel Toader au durat aproximativ 30 de minute, perioada in care fostul ministru al Justitiei a explicat de ce l-a ales pe Banila pentru aceasta functie. Asta desi magistratul nu lucrase nicio zi la DIICOT in intreaga cariera de 21 de ani.Tudorel Toader a facut astazi un pas inapoi in ce priveste numirea lui Felix Banila la sefia DIICOT, in contextul in care Klaus Iohannis a solicitat demisia acestuia, si explica ca tot ce a facut el a fost "o propunere.""In ecuatia numirii lui Felix Banila, competentele au fost distribuite astfel: eu am facut propunerea, Sectia pentru procurori din CSM a dat aviz pozitiv, iar presedintele Romaniei a emis decretul de numire.Sa observam distinctiile dintre a face o propunere, a da un aviz consultativ si a emite un decret de numire in functie", a declarat Toader pentru Stiri pe surse. Interviul lui Felix Banila in fata membrilor CSM a avut loc pe 5 iunie 2018, iar Tudorel Toader l-a laudat repetat pe procuror si a criticat voalat activitatea fostului procuror-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu. Anterior acestei proceduri, Felix Banila participase la un interviu sustinut in fata unei comisii formate din Tudorel Toader si alti patru secretari de stat din Ministerul Justitiei.Interventia lui Tudorel Toader, inregistrata pe site-ul CSM. "Are 21 de ani vechime neintrerupta in functia de procuror, dintre care 6 ani experienta manageriala. Ultima activitate de conducere, la Parchetul de pe laga Tribunalul Bacau. Raportand la cerintele legale, noi am considerat ca indeplineste conditiile cerute de lege, pentru ca dincolo de cerinte a avut tot timpul calificative 'foarte bine', din evaluarile profesionale.A participat la pregatirea profesionala continua, pe linie profesionala de procuror, pe linie manageriala de procuror-sef. Dincolo de calificativele 'foarte bine', rezultatele desfasurate de domnia sa, ca procuror, ca procuror-sef, am considerat noi ca sunt foarte bune si ca-l recomanda pentru aceasta demnitate, de sef la structura DIICOT", explica Toader.Toader le-a spus membrilor CSM ca interviul in fata comisiei din MJ a durat o ora, iar Banila i-a convins pe toti."Candidatul mi-a raspuns la toate intrebarile. Iar colegii mei, secretarii de stat, in unanimitea dansilor, adaugand si votul meu, am considerat ca s-a prezentat, repet, foarte bine, ca are cunostinte profesionale, abilitatile manageriale pentru desfasurarea, repet, acestei demnitati, acestei functii"."Am tras aceasta concluzie din proiectul managerial. Un proeict consistent, un proiect elaborat, bine structurat, care face o radiografie a structurii DIICOT pe de o parte, cu bunele si cu relele, pentru ca, sa fim de acord, niciun loc de desfasurare a activitatii, in general, n-a atins perfectiunea, prin urmare nici la structura DIICOT.Spuneam asadar ca a facut o radiografie a activitatii, a organizarii DIICOT-ului, pornind de la competentele legale. A prezentat propuneri de imbunatatiri. A incercat, si in buna parte a reusit, sa explice acele minusuri care se constata la DIICOT, minusuri care intr-o forma sau alta pot fi constatate, repet, la orice structura, nu numai a Ministerului Public, ci orice structura din sistemul judiciar, din societate, in general. Nu pornind de la sintagma ca nimic nu este perfect, ci pornind de la realitatile pe care cu totii le constatam", spunea Tudorel Toader.Fostul ministru a prezentat mai multe elemente din proiectul managerial al lui Felix Banila si a laudat propunerile acestuia."Domnul Banila a vorbit despre nevoia reala in acelasi timp de completare a schemei de personal, a specialistilor din Directie, ca sunt pe domeniul financiar, ca sunt pe domeniul IT. Nevoia de completare a schemei de personal, nevoia de pregatire profesionala continua....In faza deliberarilor, eu am luat cuvantul ultimul. Am intrat direct in deliberari si am dat cuvantul secretarilor de stat care au facut evaluari, de o parte si de alta. Fiecare a opinat in sensul ca domnul Banila este foarte coerent in discurs si in prezentarea programului managerial, ca are un program managerial, repet, structurat, aplicat, in conditiile, sau pe baza cunoasterii realitatilor actuale de la DIICOT si cerintelor de imbunatatire a activitatii DIICOT-ului".Toader a continuat cu laudele la adresa lui Felix Banila si, in final, a precizat ca sustine "candidatura lui Banila pentru a fi avizat favorabil, in vederea ocuparii functiei de procuror sef la DIICOT".Interviul lui Felix Banila a fost un fiasco, unul dintre membrii CSM i-a spus acestuia ca printre actele depuse de el, alaturi de proiectul managerial si CV, se afla si unul dintre rechizitoriile semnate de acesta. Rechizitoriul ar avea o pagina si privea arderea unei capite de fan.Intrebat despre vulnerabilitatile sale, Banila a mentionat slaba cunoastere a unei limbi straine, dar a asigurat ca vrea sa faca un curs sa isi ia un atestat pentru engleza.Felix Banila a aratat ca nu stie care este efectul rapoartelor Greta si Moneyval asupra DIICOT:"Este o vulnerabilitate a mea".La final, insa,