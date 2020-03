Cum s-a plagiat singur Tudorel Toader... ca sa ramana rector la Iasi

Ziare.

com

"Dupa cum stiti, Tudorel Toader si-a depus candidatura pentru un nou mandat de rector al UAIC. Joi trebuia sa aiba loc dezbaterea publica a planurilor manageriale, insa aceasta nu a mai avut loc.Mult prea ocupat cu instruirea portarilor de la intrarea in Universitate, dl rector aspirant nu s-a intrebuintat prea mult pentru a scrie un plan managerial nou, preferand sa il recicleze pe cel vechi", sustine pe Facebook Reset Iasi , care isi ilustreaza postarea cu un exemplu edificator.Toader si-a copiat pana si greselile de limba romana in noua editie a planului managerial, iar pe alocuri a inlocuit doar cateva cuvinte."Practic, prima jumatate a planului managerial pe 2016-2020 este reprodusa la virgula in cel nou, continand inclusiv aceleasi greseli gramaticale si de redactare (ex. In vederea atingerea calitatii...p. 18).Dl Toader a vrut sa ne puna la grea incercare vigilenta atunci cand a eliminat primul cuvant din primul paragraf sau a inlocuit termeni precum "crearea/implementarea/optimizarea" cu "consolidarea". Nu i-a reusit.Cu un asemenea plan managerial, Tudorel Toader este convins ca va castiga inca un mandat de rector, in conditiile in care nici nu pare sa aiba o concurenta reala. Cu ce o fi gresit aceasta universitate de prestigiu sa suporte inca un mandat al lui Tudorel Toader? O fi lansat UAIC "Vinul lui Cuza"🍷, insa ne intrebam, retoric: Care o fi vina lui Cuza?"Pe, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" au loc alegeri pentru functia de rector, iar pentru aceasta pozitie candideaza Tudorel Toader si conferentiarul universitar doctor Adrian Muraru.Candidatura unui al treilea pretendent la aceasta functie, studentul doctorand Emanuel Man Silvian, presedinte de onoare al Ligii Studentilor din Iasi, a fost invalidata de membrii Biroului Electoral Central al UAIC Iasi.