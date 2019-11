Demisia, Tudorel - Mesajele au impanzit orasul Iasi, in special zona universitatii

"Tudorel, demisia!"

Ziare.

com

Astfel de mesaje au aparut in cartierele Copou, Independentei, Rapa Galbena si in zona caminelor Universitatii din Iasi, potrivit unor fotografii transmise de un cititorMesaje similare au aparut si pe zidurile imobilului unde locuieste Tudorel Toader, potrivit sursei citate.Tudorel Toader ocupa din 2016 functia de rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. El s-a autosuspendat din aceasta pozitie pe perioada exercitarii mandatului de ministru. In primavara anului 2020, Universitatea organizeaza noi alegeri pentru aceasta functie de conducere.Nu este prima data cand apar in Iasi mesaje in care se solicita demisia lui Toader de la universitate.In iunie 2019, grupul civic Reset Iasi a publicat pe pagina de Facebook o inregistrare a unui protest inedit in fata Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi."Proiectii si predictii la Universitatea Alexandru Ioan Cuzadin Iasi: Dura lex, Tudorel rector EX," este denumita inregistrarea postata de Reset Iasi."Dura Lex Sed Lex, Tudorel Rector -EX","Tudorel, #Toxic pentru UAIC", "Tudorel, demisia", "Nu esti rectorul meu", "Pericol de Tudorelizare!", "Profesorii sa spuna adevarul", "Studentii iti cer demisia", "Tudorel, nu ne esti model" si "Univ. Tudorel Toader Iasi" - sunt o parte din mesajele care au fost proiectate pe cladirea UAIC.