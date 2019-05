Discursul sefului CJUE la universitatea din Iasi, intrerupt de studentii care cer demisia lui Toader. Reactia oaspetelui strain

UPDATE

"Don't trust Tudorel Toader!"

Foto: captura video Facebook/Reset Iasi

Discursul lui Koen Lenaerts, presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care participa la conferinta, a fost intrerupt de protestatari.Acestia au intrat in Aula Magna Mihai Eminescu si au inceput sa strige "dati-va demisia, domnule rector, demisia", "resign!", potrivit Ziarul de Iasi , care publica o inregistrare a momentului.In partea de sus, la balcon, erau in principal studenti. "Nu e nicio problema, stati linistiti, iata, aceasta este o expresie sanatoasa a pluralismului democratic, e absolut tot ce trebuie sa avem in orice stat democratic", a declarat Koen Lenaerts, in timpul discursului sau."Don't trust Tudorel Toader!" si "Tudorel Toad.er, the Destroyer of Romania Justice" sunt doua dintre mesajele afisate la intrarea in universitate de protestatari.Tudorel Toader este rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Protestatarii au afisat bannere cu avocatul poporului, Victor Ciorbea, sau sefa CSM, Lia Savonea, si unul urias cu petitia "Semneaza demisia: Mi-e rusine cu rectorul Toader!"Conferinta are loc la Aula Magna a universitatii, in perioada 30 mai - 1 iunie 2019, si are pe agenda doi invitati-VIP: Koen Lenaerts, presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, si Marc Jaeger, presedintele Tribunalului Uniunii Europene.