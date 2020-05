Efectul deciziei CEDO: Ministerul Justitiei demareaza procedurile pentru demiterea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia

Ziare.

Decizia a fost luata de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, in urma consultarilor cu prim-ministrul Romaniei, ca urmare a implicatiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei, privind credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor si respectul regulilor de drept, arata sursa citata.Ministerul Justitiei precizeaza ca mandatul lui Tudorel Toader in cadrul Comisiei de la Venetia a fost prelungit in anul 2018, in timpul exercitarii mandatului de ministru al Justitiei.I.S.