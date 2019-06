Membrii Reset si Declic i-au dat sefului CJUE o scrisoare in care au descris "realizarile marete" ale lui Tudorel Toader

Ziare.

Koen Lenaerts, presedintele CJUE, si Marc Jaeger, presedintele Tribunalului Uniunii Europene, au mers sambata la gradina botanica din Iasi, unde ar fi trebuit sa fie prezent si Toader. Insa fostul ministru al Justitiei nu a mai venit."Astazi, Tudorel Toader a propus delegatiei invitate ieri la conferinta "Viitorul Sistemului Judiciar al Uniunii Europene" o plimbare in Gradina Botanica din Iasi. Ca o gazda primitoare ce este, dl rector nu a onorat cu prezenta, de teama sa nu dea ochii cu membrii Reset.Am reusit sa ii inmanam dlui Koen Lenaerts, presedintele CJUE, scrisoarea semnata de Reset si Declic in care am descris realizarile marete ale dlui fost ministru, dar vesnic rector, Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei. Prietenos si afabil, dl Lenaerts a primit scrisoarea noastra, despre care ne-a spus ca o va "studia in detaliu", scrisoare pe care o vom publica intr-o postare viitoare.", au spus membrii organizatiiolor.Vineri, mai multi membri ai organizatiei Reset Iasi au afisat mesaje impotriva lui Tudorel Toader in fata Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in debutul conferintei internationale cu tema Viitorul Sistemului Judiciar al Uniunii Europene.Totodata, discursul lui Koen Lenaerts, presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care participa la conferinta, a fost intrerupt de protestatari.Acestia au intrat in Aula Magna Mihai Eminescu si au inceput sa strige "dati-va demisia, domnule rector, demisia", "resign!", potrivit Ziarul de Iasi.In partea de sus, la balcon, erau in principal studenti. "Nu e nicio problema, stati linistiti, iata, aceasta este o expresie sanatoasa a pluralismului democratic, e absolut tot ce trebuie sa avem in orice stat democratic", a declarat Koen Lenaerts, in timpul discursului sau.Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader, actualul rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a sustinut ca protestele de vineri din fata institutiei de invatamant superior sunt "o atitudine democratica"."Protestul este o expresie a democratiei. Presedintele Curtii de Justitie Europene imi spunea ca la Curte in fiecare zi la intrare se protesteaza", a declarat Tudorel Toader, citat de Agerpres.