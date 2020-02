Peste 1.000 de absolventi si studenti ai Universitatii Cuza din Iasi cer demisia lui Toader din functia de rector

Ziare.

com

Intitulata "Impreuna suntem o voce: studentii si absolventii UAIC!", sesizarea are un singur mesaj: Demisia Tudorel Toader din functia de rector al UAIC!Reset transmite ca peste 1.000 de absolventi si studenti au semnat aceasta scrisoare prin care se cere demisia lui Toader.Reprezentantii comunitatii au ajuns la universitate la ora 09:00 cu documentele necesare, apoi vor merge la registratura pentru a depune scrisoarea impreuna cu semnaturile celor care au sustinut aceasta initiativa."Absolventii de la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi au demarat o campanie de strangere de semnaturi, invitand si studentii sa li se alature. Prin intermediul acestui demers am decis sa luam atitudine in legatura cu 'realizarile marete' ale fostului ministru al Justitiei, care nu este cu nimic diferit de rectorul (aspirant la cel de-al doilea mandat), Tudorel Toader.Activitatea sa cel putin controversata in timpul mandatului de ministru al justitiei a adus grave prejudicii de imagine acestei prestigioase institutii de invatamant. Nu doar ca a revenit fara sa simta rusine pentru nazbatiile facute, ci acum, candideaza la pozitia de rector si doreste un al doilea mandat", au scris organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Astfel, semnatarii fac apel la toti cei care au absolvit orice facultate din cadrul Universitatii Al. I. Cuza din Iasi sa se alature acestui demers, prin care cer demisia profesorului Tudorel Toader."Tudorel Toader, absolventii si studenti au declansat procedura prin care iti cer demisia", se mai arata pe reteaua sociala.A.D.