Protest al studentilor din Iasi: Toader, Savonea & Ciorbea, cream of the cream of Romanian injustice (Galerie foto&Video)

Ziare.

com

Studentii au venit si au afisat un banner mare pe care scria: "Demisia".Fiecare dintre ei a avut in mana cate un afis cu un mesaj, printre care:"Not my rector","Dragi profesori, spuneti adevarul!","2/3 rector suspendat 1/3 rector surogat","Tudorel Toad.er, the almost perfect servant of corrupt politicians!","Don't trust Tudorel Toader","Toader, Savonea & Ciorbea, cream of the cream of Romanian injustice","Tudorel Toad.er, the Destroyer of Romanian Justice!","Toader Tudorel, nu ne esti model".Studentii au fost prezenti in numar mic si motiveaza acest lucru prin frica instituita de fostul ministru al Justitiei in universitate, dar si prin prisma faptului ca este sesiune."Este o stare de frica generala in universitate pentru ca Tudorel Toader a instituit acest sistem bazat pe frica. Studentii au venit in numar mic, pentru ca si lor le este frica sa nu ramana cu restante, dar este si sesiune", a spus un student prezent la protest. "Eu nu sunt studentul dumnealui si sper sa nu fiu", a adaugat el.O alta studenta a sustinut ca din cauza lui Toader va fi afectata si admiterea din acest an, pentru ca multi parinti nu isi mai lasa copiii sa vina la aceasta universitate."Sunt foarte multi elevi care au dorit sa studieze aici si parintii nu i-au mai lasat din cauza acestui rector. Nu mai au incredere in aceasta universitate. Nu este de incredere. Se vor boicota si examenele de admitere. Nu mi-a fost frica sa vin (la protest - n.red.) ca sunt in aceasta liga (Liga Studentilor din Iasi - n.red.) si cred ca noi putem schimba ceva", a declarat ea.La protest au venit si persoane care au studiat acum mai multi ani la universitate, manati de "ororile pe care le-a girat acest rector". "Am venit pentru faptul ca sunt absolventa a acestei facultati. E timpul realmente sa se repare aceasta intamplare nefericita", a punctat o femeie.