Raluca Pruna: Tudorel Toader trebuie retras din toate forurile in care reprezinta statul roman

Raluca Pruna a scris, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca Tudorel Toader trebuie retras din toate forurile in care reprezinta statul roman."Tudorel Toader ar trebui retras din toate forurile in care reprezinta statul roman. Nu e Comisia de la Venetia singurul astfel de for, desi cel mai important. Eu nu inteleg intarzierea in a opera aceste retrageri de incredere a statului in Toader. Justitia si atacul asupra acesteia a fost fermentul care a permis resetarea guvernamentala. Care fara presiunea societatii civile nu ar fi fost posibila", a scris Pruna Grupul Reset Iasi i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa transmita un memorandum de retragere a increderii in Tudorel Toader , cu solicitarea de inlocuire a fostului ministru din Comisia de la Venetia.Reprezentantii Reset Iasi amintesc ca in urma analizei mandatului lui Tudorel Toader (23 februarie 2017 - 24 aprilie 2019) si a modificarilor pe care acesta le-a operat la Legile Justitiei, inclusiv infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SSIIJ), au constatat "ca activitatea dlui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei a fost in totala contradictie cu principiile, valorile, Statutul si chiar recomandarile exprese ale Comisiei de la Venetia, organism constituit in cadrul Consiliului Europei.De asemenea, stim cu totii faptul ca dl Toader a fost si este in continuare membru in cadrul acestei Comisii, desemnat de statul membru, adica Guvernul Romaniei".Ei amintesc ca pe 22 februarie au adresat Comisiei de la Venetia o scrisoare in care au descris masurile luate de Toader, insistand asupra ordonantei de operationalizare a Sectiei Speciale, institutie asupra careia Comisia de la Venetia s-a pronuntat in termeni defavorabili, afirmand ca aceasta "risca sa constituie un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate".In scrisoarea respectiva ei au intrebat si ce masuri poate lua Comisia de la Venetia in cazul in care unul dintre membrii sai care actioneaza contrar statutului si principiilor sale poate fi exclus/revocat din cadrul Comisiei.Cererea Reset Iasi vine in conditiile in care Radio Europa Libera a transmis, pe surse, ca Guvernul Orban l-ar putea inlocui pe Tudorel Toader din calitatea de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia.Informatia a fost comentata chiar de fostul ministru al Justitiei pentru Stiri pe Surse "Era previzibil acest demers, in conditiile in care multi sunt cei care isi doresc sa fie membri titulari in Comisia de la Venetia. Ramane de vazut. Guvernul anterior a mentinut calitatea de membru supleant pentru Bogdan Aurescu. Cel mai probabil este faptul ca voi trimite o scrisoare deschisa catre presedintele Comisiei de la Venetia. Eu cred ca vor face un astfel de demers", a spus Toader.