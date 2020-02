Reset Iasi cere cercetarea disciplinara a lui Tudorel Toader: Cand era ministru dadea interviuri Antenei 3 din biroul de rector

Universitatea, folosita pentru imagine?

Conform Codului de etica, este interzisa "folosirea numelui UAIC, a resurselor umane, financiare sau materiale in scopuri politice partizane", arata Reset Iasi, intr-o postare pe Facebook. Potrivit sursei citate, Tudorel Toader a sustinut mereu ca nu a facut parte dintr-un partid politic si ca nu a participat la discutii politice, "dar a fost prezent la vreo doua CEx-uri, cum a si recunoscut."Grupul civic sustine ca Tudorel Toader ar fi folosit imaginea Universitatii in activitatea de ministru.", sustine Reset Iasi.De asemenea, din calitate de ministru, Toader ar fi folosit spatiile Universitatii.", prezinta faptele Reset Iasi.Este vorba de interviuri pe care Tudorel Toader le-a acordat postului Antena 3.Grupul civic precizeaza ca, in acest caz, Comisia de Etica are la dispozitie 30 de zile sa raspunda solicitarii.I.S.