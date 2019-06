Studentii din Iasi ii cer demisia lui Tudorel Toader prin mesaje proiectate pe sediul Universitatii: "Nu esti rectorul meu" (Video)

Scarile, vopsite cu "sange"

"Proiectii si predictii la Universitateadin Iasi:," este denumita inregistrarea postata de Reset Iasi."Dura Lex Sed Lex, Tudorel Rector -EX","Tudorel, #Toxic pentru UAIC", "Tudorel, demisia", "Nu esti rectorul meu", "Pericol de Tudorelizare!", "Profesorii sa spuna adevarul", "Studentii iti cer demisia", "Tudorel, nu ne esti model" si "Univ. Tudorel Toader Iasi" - sunt o parte din mesajele care au fost proiectate pe cladirea UAIC.Demersul Reset Iasi de vineri seara are loc dupa ce in cursul zilei de vineri cateva persoane au protestat pe scarile Facultatii de Drept din Iasi fata de fostul ministru Tudorel Toader.Oamenii au vopsit scarile institutiei cu vopsea rosie. De asemenea, ei au purtat tricouri albe pe care scria cu vopsea rosie: "Victima", facand referire la victimele detinutilor eliberati in baza legii recursului compensatoriu.