Tudorel Toader, martor in dosarul in care fostul agent CEDO al Romaniei e cercetat pentru favorizarea lui Dragnea

Tentativa de preluare a cazului

Ziare.

com

Tudorel Toader ar fi fost citat telefonic pentru a se prezenta ca martor in aceasta ancheta. Agentul guvernamental CEDO, Viorel Mocanu, se afla in subordinea Ministerului Afacerilor Externe.Este vorba de un dosar in care DNA a solicitat in timpul verii de la CEDO mai multe documente, pentru a le analiza.Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a retras saptamana trecuta observatiile transmise la CEDO de fostul agent guvernamental Viorel Mocanu."Decizia a fost luata, pe baza argumentatiei Directiei Agent Guvernamental din cadrul MAE, intrucat respectivele observatii au fost intocmite cu nerespectarea procedurilor de lucru ale directiei de specialitate mentionate din MAE, fiind formulate in detrimentul intereselor statului roman si cu nesocotirea punctelor de vedere transmise de autoritatile nationale cu competente in domeniul de referinta", se arata intr-un comunicat al MAE transmis saptamana trecuta.In acest context, Viorel Mocanu ar fi facut o plangere la SS impotriva procurorului DNA care instrumenteaza dosarul. Ulterior, SS a incercat sa preia aceasta ancheta.Potrivit unor precizari oferite de Ministerul Public, SS a fost investita, la data de 15 iulie 2019, cu o plangere penala pentru efectuarea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata.agentul guvernamental ar avea imunitate si nu poate fi cercetat de procurori."In plangere se sustine ca, in mod abuziv, cu incalcarea atributiilor de serviciu ce le revin in conformitate cu Legea 78/2000 si OUG 43/2002, magistrati procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie efectueaza urmarirea penala cu privire la infractiuni pretins savarsite de agentul guvernamental pentru CEDO, functie care prin natura atributiilor sale si a prevederilor CEDO si a protocoalelor la aceasta conventie se bucura de imunitate", arata Ministerul Public.