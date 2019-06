Tudorel Toader se resemneaza greu: reia motivele pentru care nu mai e ministru

Ziare.

Refuzul de promovare a OUG privind amnistia si gratierea, refuzul de avizare favorabila a proiectului de act normativ privind infiintarea Fondului Suveran si "refuzul " de avizare a unor proiecte de acte normative, mai inainte ca acestea sa fi ajuns la MJ sunt motivele pentru care Toader crede ca si-a pierdut functia.Intr-o postare intitulata "Dintre greselile PSD referitoare la Justitie!", Tudorel Toader enumera, pe primul loc, "emiterea OUG nr.13 din ianuarie 2017, cu toate consecintele acesteia".Urmeaza, in ordine, adoptarea Legii privind recursul compensatoriu."Legea a fost initiata in 2016, in procedura parlamentara MJ a emis aviz negativ, iar in controlul de constitutionalitate a sustinut neconstitutionalitatea acesteia", sustine fostul ministru.De asemenea, el mai inscrie in lista greselilor: refuzul de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, in acord cu deciziile de neconstitutionalitate pronuntate in controlul a posteriori, precum si pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa, respectiv, a Directivei privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie; infiintarea Comisiei speciale comune a Camerei deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei."Comisia speciala s-a interpus intre Guvern si Parlament denaturand procesul legislativ, sens in care oferim doar trei exemple", argumenteaza el.El relateaza ca, in iulie 2017, Guvernul a aprobat proiectul de lege, initiat de catre MJ, pentru modificare Codului penal, in acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa. Proiectul de lege a fost preluat de catre Comisia speciala, pe care l-a modificat in mod substantial, adaugand numeroase solutii legislative declarate neconstitutionale."Pe cale de consecinta, desi au trecut doi ani, Codul penal nu a fost inca modificat in acord cu deciziile CCR, iar Directiva privind confiscarea extinsa nu a fost inca transpusa in legislatia nationala", spune fostul ministru.In noiembrie 2017, Guvernul a aprobat proiectul de lege, initiat de catre MJ, pentru modificare Codului de procedura penala, in acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivei privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie, initiativa legislativa care a fost transmisa Parlamentului pentru legiferare. Proiectul de lege a fost preluat de catre Comisia speciala, pe care l-a modificat in mod substantial, adaugand numeroase solutii legislative declarate neconstitutionale. Pe cale de consecinta, desi au trecut aproape doi ani, Codul de procedura penala nu a fost inca modificat in acord cu deciziile CCR, iar Directiva privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie nu a fost transpusa in legislatia nationala."Pe data de 25 octombrie 2018, Comisia speciala si-a insusit proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei, aflat in lucru la MJ. Respectivul proiect a fost transformat in trei proiecte de lege, aparand ca fiind elaborate la initiativa unui numar de 11 parlamentari, a schimbat continutul proiectului initial, le-a adoptat in procedura "accelerata", fapt ce a generat multiplele controverse. Cu titlu exemplificativ, initiativa infiintarii Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitiei, a apartinut Comisiei speciale", scrie Toader.O alta greseala a PSD, in opinia sa, sunt "insistentele formulate pentru promovarea OUG referitoare la amnistie si gratiere, in detrimentul proiectului de lege avand acelasi obiect de reglementare, proiect inaintat catre parlament in ianuarie 2017"."Trecand dincolo de competente si normele de tehnica legislativa, se dorea un act de clementa cu putine exceptii si fara limite de pedeapsa! ", explica el.Tudorel Toader mai invoca si insistentele formulate pentru promovarea OUG referitoare la modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, in acord cu unele dintre solutiile cuprinse in proiectele de lege pentru modificarea respectivelor Coduri, proiecte elaborate in "alte centre de reflectie".Dintre motivele revocarii sale de la MJ, Toader invoca: refuzul de promovare a OUG privind amnistia si gratierea; refuzul de promovare a OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, in conditiile descrise; refuzul de avizare favorabila a proiectului de act normativ privind infiintarea Fondului Suveran; "refuzul " de avizare a unor proiecte de acte normative, mai inainte ca acestea sa fi ajuns la MJ.