Tudorel Toader, victorie la limita pentru sefia universitatii din Iasi: 101 voturi anulate si sute de profesori absenti la scrutin

Prezenta la vot, problema pentru Toader

Sursa: uaic.ro

Reset Iasi, ironii la adresa fostului ministru

Ziare.

com

Toader a castigat cursa pentru sefia universitatii cu o diferenta de 73 de voturi fata de contracandidatul sau, conferentiarul universitar Adrian Muraru.Potrivit procesului verbal privind alegerea pentru functia de rector, la scrutin au fost prezente 594 de cadre didactice si cercetatatori titulari, dintr-un total de 861 cu drept de vot.Toader a primit 283 de voturi, iar Muraru doar 210 de voturi. Voturi nule: 101. "Rezultatele sunt provizorii sub rezerva validarii acestora de catre Senat," anunta UAIC. Surse din randul profesorilor din cadrul UAIC Iasi au explicat pentruca mai multi profesori au incercat sa boicoteze aceste alegeri, dar fara sa se coordoneze intre ei. Unii au ales sa lipseasca de la vot, pentru a nu se intruni cvorumul, altii sa-si anuleze votul.Daca mai lipseau 22 de profesori de la aceste, alegeri nu s-ar mai fi intrunit cvorumul necesar de 2/3 din cadrele didactice si cercetatori cu drept de vot.Imediat dupa numararea voturilor, Toader a postat, miercuri seara, pe Facebook un mesaj in care arata ca a fost reales pentru functia de rector pentru mandatul 2020-2024.," scrie Toader.Asociatia Civica Reset Iasi, formata din absolventi din cadrul UAIC Iasi, a comentat pe Facebok alegerile: Corpul profesoral de la UAIC a infrant!Reset atrage atentia ca prezenta a fost una la limita, era cat pe ce sa nu se faca cvorumul necesar de 2/3 din cadrele didactice si cercetatori cu drept de vot."Tudorel Toader a fost reales pentru un nou mandat de rector la Cuza. Au votat 594 de persoane din totalul de 861 de alegatori, asigurand un cvorum de 69% din necesarul de 66% (2/3)," arata Reset Iasi.Asociatia prezinta si procentele: in favoarea lui Tudorel Toader au votat 283 de persoane (47,64%), pentru Adrian Muraru au votat 210 (35,35%), iar 98 de voturi au fost nule (16,5%).Reset a comentat alegerea lui Toader: "Ne asteptam la un nou mandat exercitat pe jumatate, presarat cu auto-suspendari de conjunctura pentru functii mult mai atractive si mai rentabile."Tudorel Toader a fost ales in 2016 rector al UAIC Iasi, dar pe perioada in care a fost ministru al Justitiei s-a autosuspendat din functie.I.S.