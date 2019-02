Care au fost culisele voturilor din CONT si LIBE? Ce ne puteti spune despre negocieri? E firesc sa existe astfel de negocieri politice?

Ce inseamna rezultatul celor doua voturi pentru toti actorii implicati, pentru Guvernul Romaniei, pentru Kovesi, dar, iata, si pentru grupurile politice din PE?

Credeti ca Guvernul Romaniei o va sprijini de aici incolo pe Kovesi? In fond, nu s-a terminat procedura.

Ziare.

com

Dar cum a reusit Kovesi sa invinga, cum au aratat culisele si ce a cantarit cel mai mult?I-am intrebat pe europarlamentarii Cristian Preda si Siegfried Muresan cum au aratat culisele negocierilor si cum se face ca Parlamentul European a invalidat, prin votul din Comisiile CONT si LIBE , optiunea Guvernului de la Bucuresti.Procedura de numire a procurorului sef european nu s-a terminat insa, dar Kovesi ramane candidatul cu prima sansa. Si, cine stie?, poate Guvernul roman se va razgandi si isi va sustine, intr-un final, propriul cetatean.Va pot spune doua lucruri. Pe primul l-am facut deja public pe 6 februarie, cand am avut ocazia sa o intalnesc pe Annegret Kramp-Karrenbauer, noua lidera a crestin-democratilor germani. I-am cerut sprijinul pentru Laura Codruta Kovesi, pentru ca astfel cursa sa se desfasoare in doi, nu in trei. Colegii germani au sprijinit-o pe candidata din Romania.Al doilea lucru: am discutat cu colegi influenti in Parlamentul European din grupurile socialist, liberal, conservator, verzi si GUE, explicandu-le ca sprijinirea Laurei Codruta Kovesi nu e un gest partizan, ci inseamna o sansa data anticoruptiei.In particular, am folosit argumentul ca un procuror-sef din Est poate arata ca lucreaza mai bine decat unul din Occident si, in acest fel, poate atenua clivajul Vest-Est, care a reaparut in ultimii ani, pentru a ne stigmatiza pe noi, cei veniti din noile state-membre.In ultimele doua saptamani, s-a cristalizat convingerea la nivelul grupului PPE ca doamna Kovesi este candidatul potrivit, insa o sustinere puternica putea veni doar in lumina audierii. Ingredientul principal a fost profilul candidatului si cel de-al doilea, de asemenea important, a fost munca si pozitia noastra in cadrul PPE.In ultimele doua saptamani s-a cristalizat si lupta PSD-ALDE, pe de o parte, si noi de partea cealalta. In Consiliu, ei au lucrat impotriva candidatului roman si am vazut cum europarlamentari PSD-ALDE au trimis mailuri de discreditare , multe continand informatii incorecte.La nivelul grupului popularilor europeni am lucrat cu coordonatorii, atat in Comisia de control bugetar, cat si in Comisia LIBE, precum si cu vicepresedintele grupului PPE, responsabil de Justitie si Afaceri Interne, Esteban Gonzalez Pons, care a fost primul care a exprimat posibila sustinere pentru doamna Kovesi, in urma cu doua saptamani. Ieri, dupa audiere, multi europarlamentari au venit la mine si mi-au spus ca simt ca au in doamna Kovesi un candidat onest, care nu ascunde nimic, a fost vizibil ieri in timpul audierii cum candidatul roman voia sa raspunda tuturor intrebarilor, nu avea nimic de ascuns.Aceasta a fost prima impresie pe care a lasat-o europarlamentarilor, atat din grupul nostru, dar si din alte grupuri.Cel de-al doilea lucru pe care mi l-au spus a fost ca s-a vazut clar ca poate lucra si reactiona in conditii de mare presiune.Audierea doamnei Kovesi ieri a fost mult mai dificila decat audierea candidatului francez sau german. S-a vazut, s-a simtit asta. Prezenta mediatica la fata locului a fost exclusiv romaneasca si am auzit intrebarile negative pe care presa din Romania i le-a adresat la intrarea in sala ( cele trei case in SUA, cu care au asteptat-o Antena3 si Romania TV ) . De asemenea tratament nu au avut parte nici candidatul german, nici cel francez.La finalul audierii, un europarlamentar francez, comunist, i-a spus: "Doamna Kovesi, am primit multe dezinformari legate de dumneavoastra, dar vreau sa spun ca suntem insensibili la informatiile false si apreciem curajul dumneavoastra". Deci informarile PSD-ALDE nu au convins nici macar comunistii.In orice comisie parlamentara pot vota membrii plini, iar daca lipseste un membru plin din cadrul unui grup politic, poate vota un membru supleant din comisia respectiva sau un alt membru din grupul respectiv daca nu sunt suficienti supleanti.PPE-ul are 17 locuri in comisia LIBE. Ieri seara erau confirmati doar 8 membri. Am luat legatura cu colegii din delegatia PNL si au fost azi prezenti la vot 6 europarlamentari, 5 cu drept de vot si inca unul de rezerva, la nevoie.Pentru Guvern e o palma grea. Una data incompetentei si relei credinte cu care Tudorel Toader, Dancila, Dragnea, Melescanu au tratat dosarul acesta.Pentru Laura Codruta Kovesi e confirmarea bunei reputatii pe care si-a castigat-o prin munca cinstita. Grupurile din PE au luat, ca de obicei, o decizie rationala.Este o certificare a faptului ca Guvernul Romaniei nu este credibil in momentul de fata pe plan european, precum si a faptului ca PSD/ALDE nu pot obtine in momentul de fata nimic pentru Romania in Europa. Ei au devenit toti francofili, au votat cu francezul, dar asta doar pentru ca simteau ca e calea cea mai sigura de a afecta candidatul roman.Voturile pe care francezul le-a luat se datoreaza mai intai lobby-ului guvernului francez si abia apoi propriei competente. El nu are experienta in combaterea coruptiei la nivel inalt.E un procuror bun, dar nu are experienta ei in cazurile de mare coruptie. A fost un candidat serios, a fost o finala de Liga Campionilor ce s-a jucat aici.Primul lucru pe care ar trebui sa-l faca Dancila ar fi sa-i demita pe Toader si Melescanu, artizanii unei strategii care a decredibilizat Guvernul. Ar avea astfel o sansa de minima, dar necesara re-credibilizare.Caracterul public si procesul democratic, coroborate cu faptul ca s-a castigat atat in comisia CONT, cat si in cea decidenta, LIBE, fac ca rezultatul din Parlament sa aiba o greutate mare in cadrul acestei proceduri si sa fie cea mai importanta etapa.Pana acum mai a avut loc evaluarea comitetului de selectie de 12 experti, care au pus-o tot pe locul intai, si votul in comisii, unde a ocupat tot primul loc. Parlamentul European are in momentul de fata o pozitie, iar Consiliul Uniunii Europene inca nu are o pozitie, acolo a avut loc un vot de proba saptamana trecuta, punctul de pe agenda Consiliului s-a numit: munca pregatitoare. A fost un vot intermediar, la nivel tehnic, iar Consiliul, in lumina rezultatului din Parlament, trebuie sa-si stabileasca propria pozitie.Am sustinut la inceput ca sustinerea Germaniei pentru candidatul german nu este una puternica, acolo a fost o aplicatie individuala a unui procuror, obiectivele Germaniei in materie de pozitii cheie in institutiile europene sunt altele anul acesta: fie presedintia Comisiei, fie a Bancii Centrale Europene.In momentul in care candidatul a obtinut un singur vot, aceasta candidatura a esuat, e clar, iar cele 29 de voturi din Consiliu se vor redistribui. Iar opinia mea este ca Guvernul Frantei a stors in Consiliu cat putea de mult.Cred ca in momentul de fata doamna Kovesi este candidatul cu prima sansa.