Financial Times a publicat replica DNA, la scrisoarea denigratoare a lui Tudorel Toader

Acuzatiile lui Toader, demontate cu date

Situatia reala a sesizarilor din oficiu

Ziare.

com

DNA a trimis, joi, publicatieio adresa prin care cere rectificarea unor informatii nereale transmise de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intr- o scrisoare adresata cotidianului britanic In mesajul transmis jurnalistilor britanici, procurorii au inserat linkuri catre mai multe comunicate de presa care au fost traduse in engleza."Datele pe care se fundamenteaza argumentatia domnului ministru al Justitiei nu sunt reale, ceea ce este de natura a afecta valoarea de adevar a concluziei celor expuse cu privire la activitatea DNA, pentru corecta informare a opiniei publice, va prezentam datele reale, rezultate din statisticile oficiale, privind investigatiile referitoare la magistrati, majoritatea acestor investigatii fiind deschise ca urmare a unor plangeri/denunturi primite de la persoane nemultumite de solutiile dispuse in cauze civile sau penale in care respectivele persoane au fost implicate", sustine DNA.De exemplu, pentru a sustine ca DNA ar fi exercitat o forma de presiune asupra magistratilor care judecau in cauze penale, Toader mentioneaza faptul ca nou formata sectie pentru magistrati - Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie - a preluat 1.422 de dosare de la DNA, iar aproape 70% au fost constituite din oficiu, nu ca rezultat al vreunei plangeri sau denunt."In realitate, la momentul inceperii activitatii, Sectia respectiva a preluat de la DNA un numar de 275 de dosare aflate in lucru, dintre care 34 sesizari din oficiu, ceea ce reprezinta un procentaj de 12%.Aceasta cifra - 275 de dosare - este mentionata in Raportul de activitate al DNA pe anul 2018, care i-a fost transmis pe cale oficiala domnului ministru inca din luna februarie 2019, si a fost data publicitatii cu ocazia prezentarii publice a acestui raport, fiind continuta si in comunicatul de presa din data de 22 februarie 2019", mai arata DNA.Un alt exemplu se refera la afirmatia ministrului Justitiei ca, pe perioada mandatului doamnei Laura Kovesi, DNA a deschis investigatii fata de 3.420 de judecatori si procurori, mai mult de jumatate din numarul total de magistrati din Romania."In realitate, numarul total de investigatii privind magistratii inregistrate la DNA in perioada 01.01.2014 - 30.07.2018 (4 ani si 7 luni) a fost de 2.396, dintre care, in aceeasi perioada, 1.922 au fost dosare clasate pentru ca s-a constatat ca sesizarile erau nefondate.Dintre aceste cauze, doar 10,4% au fost sesizari din oficiu. Prin urmare, reiese ca majoritatea dosarelor au fost deschise ca urmare a unor sesizari formulate de persoane fizice sau juridice. Mai mult, in 521 de sesizari nu apare numele magistratului sau institutia din care face parte.Si aceste date au fost prezentate public si se afla pe site-ul institutiei", conchid procurorii anticoruptie.Procurorii mai arata ca, potrivit legislatiei din Romania, exista obligatia ca orice sesizare (plangere, denunt) primita de parchete, care indeplineste conditiile de forma, sa fie inregistrata ca dosar penal.