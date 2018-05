A aflat si Toader ca nu se mai duce azi in Parlament, ceea ce liberalii spuneau inca de ieri

Ziare.

Miercuri seara, ministrul scria pe Facebook ca joi urmeaza sa se prezinte la Ora ministrului. Asta desi liderul PNL, Ludovic Orban, anuntase mai devreme ca audierea a fost amanata pentru 9 mai Tudorel Toader a revenit, joi dimineata, cu un alt mesaj pe Facebook, in care precizeaza ca a aflat si el de reprogramare... inca de ieri dupa-amiaza, deci inainte de mesajul postat seara."In cursul zilei de ieri, la orele 17:10, am fost anuntat telefonic de reprogramarea audierii referitoare la Raportul GRECO!Pe aceeasi tema, am confirmat participarea la audierea din data de 09.05.2018, la orele 10.00", a notat Toader pe Facebook abia joi dimineata.Amintim ca miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca, in cadrul Comitetului liderilor din Senat, s-a decis, la solicitarea senatorului Serban Nicolae, amanarea pentru data de 9 mai a audierii lui Tudorel Toader, desi ministrul Justitiei a anuntat ca va veni joi la Ora ministrului.Tot miercuri seara, Toader a confirmat, intr-o postare pe Facebook, participarea la plenul de joi al Senatului, la "Ora Ministrului", pentru a da explicatii cu privire la raportul GRECO. Acesta a fost convocat la Ora Ministrului in aprilie, la solicitarea PNL, care i-a cerut lui Toader sa prezinte modul in care ministerul intentioneaza sa actioneze in urma raportului GRECO.In aprilie, GRECO a publicat un raport devastator privind Justitia din Romania , in care isi exprima serioase ingrijorari asupra modificarilor pe care majoritatea politica le aduce legislatiei privind justitia, dar si celei penale.Grupul a amintit de incercarile controversate de inlaturare din functie a sefei DNA, dar si de intentia de a pune prag la abuz in serviciu la 200.000 de euro, "intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro".