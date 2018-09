Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video)

Ce spune de modificarile Codurilor Penale

Urmeaza "evaluarea"

Ce disfunctii a identificat Florea

Adina Florea spune ca a primit cu "foarte multa emotie" anuntul ca ministrul Tudorel Toader a ales-o pe ea dintre cei sase candidati pentru sefia DNA si a marturisit ca se simte "foarte onorata". Ea crede ca l-a convins pe ministru prin experienta profesionala pe care o are, inclusiv in actul de conducere, dar si prin proiectul managerial pe care l-a depus.Magistratul considera insa ca este pregatita sa-si desfasoare activitatea din fruntea DNA cu "buna-credinta" si cu "maturitate" si da asigurari ca asupra sa nu s-au exercitat niciodata presiuni politice de-a lungul carierei. "Mi-e greu sa cred ca dupa 28 de ani se mai poate", a mentionat Adina Florea La insistentele jurnalistului Digi24, care a dorit sa stie daca Adina Florea considera ca este nevoie de o reforma a DNA sau daca are reprosuri de facut la adresa fostei conduceri, Adina Florea a evitat sa dea un raspuns transant si s-a multumit sa spuna ca obiectivele si masurile pe care le propune le-a enumerat in proiectul managerial, mentionand insa ca este nevoie de o evaluare la DNA.Este nevoie de o reforma in DNA, asa cum a punctat in nenumarate randuri ministrul Justitiei , Tudorel Toader?Despre o reforma, despre o evaluare a activitatii (a DNA-n.red.) si despre alte chestiuni care trebuie analizate, da, sigur, am scris in cuprinsul raportului (proiectul managerial- n.red.)Intr-un alt interviu Adina Florea arata ca in 2009 a anchetat mai multe dosare de evaziune fiscala deschise, cazuri in urma carora s-a indisponibilizat o foarte mare cantitate de combustibil petrolier. Ea a facut un scurt rezumat al anchetelor realizate."Am adus atunci la bugetul de stat 2 milioane de euro. A fost un dosar care s-a soldat pentru prima data cu propunere de masura preventiva fata de persoana juridica. Am lucrat apoi impreuna cu doamna procuror Puiu la dosarul referitor la luarea de mita de la Politia Rutiera Constanta, au fost 50 de perchezitii simultan. S-au finalizat cu trimiteri in judecata si condamnari. Apoi sunt o serie de dosare de criminalitate si macrocriminalitate financiara in domeniul petrolier, agricol, agregatelor de cariera, evaziune fiscala si spalare de bani", a declarat procuroarea, citata de g4media.ro. Intrebata despre modificarea Codurilor Penale si daca a semnat vrenul din protestele magistratilor, Florea a raspuns: "Nu stiu. Stiu ca la un moment dat a fost initiata o petitie electronica unde e posibil sa apara si semnatura mea. Nu stiu. In legatura cu modificarile intrate in vigoare nu am nici o obiectie. Practica regleaza daca ele sunt sau nu oportune. Eu ca procuror trebuie sa aplic aceste dispozitii".De altfel, unul dintre obiectivele ei, potrivit proiectului sau de management, este efectuarea unei evaluare a activitii DNA."Prioritar, am in vedere efectuarea unei evaluari a activitatii desfasurate in cadrul DNA (structura centrala si cele teritoriale) care sa masoare eficienta si calitatea prin raportare la folosirea resurselor umane si materiale, raportul resurse investite - rezultate obtinute. Rezultatele evaluarii vor fi cuprinse intr-un raport ce va fi prezentat procurorului general al Romaniei, Sectiei pentru procurori din cadrul CSM si ministrului justitiei si va constitui un instrument relevant pentru stabilirea liniilor directoare necesare strategiei si planificarii actiunilor pe termen scurt si mediu. Totodata, raportul va fi adus la cunostinta publicului. Termen de realizare: 3 luni de la data declansarii procedurii de evaluare", scrie Adina Florea, in proiectul managerial.Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader pentru functia de sef al DNA, a scris in proiectul de management ca Directia a desfasurat in ultimii ani activitate de investigare in afara legii si ca increderea in institutie a fost diminuata din cauza incalcarii principiilor de catre conducerea DNA, scrie Mediafax. "Am privit, in ultimii ani, situatia din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie dintr-o dubla perspectiva, pe de o parte, atasata valorilor profesiei de procuror pe care o exercit cu pasiune si rigoare de peste 27 de ani, iar, pe de alta parte, ca persoana preocupata de asezarea societatii romanesti pe baze echitabile. Din aceasta perspectiva, am identificat urmatoarele disfunctii esentiale:- plasarea activitatii DNA in afara legii prin activitati de investigare care au depasit limitele de competenta prevazute de Constitutie si de legile organice,- diminuarea increderii publice in DNA prin activitati explicite de incalcare a principiilor care guverneaza exercitarea functiei de procuror sef;- respect institutional, intentionat diminuat fata de alte institutii si/sau autoritati publice, cooperare loiala deficitara, obligatia de rezerva eludata;- pasivitatea in fata unor semnale publice repetate de incalcare a legii de catre unii procurori din cadrul DNA; absenta preocuparii de a verifica activitatea profesionala si conduita anumitor procurori "vedeta" si chiar promovarea acestora ca fiind exemple de conduita si probitate profesionala;- lipsa de asumare a responsabilitatilor profesionale de catre procurorul sef al DNA in situatii in care o asemenea asumare se impunea ca urmare a stabilirii, prin hotarari judecatoresti definitive, a caracterului deficitar si/sau nelegal, a activitatilor procesual-penale derulate de procurorii din cadrul Directiei;- numarul in crestere al solutiilor de achitare definitiva dispuse de instantele de judecata, important barometru al ineficacitatii DNA;- modul deficitar de solutionare a situatiilor de criza care au umbrit activitatea DNA;- indicii de atragere a competentei altor unitati de parchet, cu incalcarea normelor de competenta legala;- semnale publice privind practici de "prioritizare" a anchetelor penale fara niciun fundament legal, cu riscul crearii perceptiei sau chiar existenta unor "vendete" si prin denaturarea sensului real al sintagmei" exercitandu-si atributiile numai In temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia";- comunicare deficitara intre procurorul sef al DNA si procurorii cu functii de conducere de la nivelul structurilor clasice de parchet, cu repercusiune asupra inexistentei unei riposte ferme asupra fenomenului infractional din domeniile vulnerabile la coruptie - promovarea in structurile DNA, pe baza interviurilor organizate la nivelul structurii centrale, in fata unor comisii constituite pe baza unor criterii netransparente, a unor procurori fara experienta profesionala in instrumentarea dosarelor penale avand ca obiect infractiuni de coruptie, la nivel inalt si/sau mediu, infractiuni de frauda in materia achizitiilor publice, infractiuni de macrocriminalitate economico - financiara, cu consecinta decredibilizarii profesionale a acestei structuri", precizeaza Adina Florea in proiectul de management.