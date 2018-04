Analiza GRECO pe activitatea ministrului Toader: Prezentarea in PowerPoint a reformei Justitiei si lunga conferinta pentru revocarea lui Kovesi

Reforma anuntata a depasit consultarile initiale

Despre politicienii care critica DNA

"Lunga" conferinta de presa

Ziare.

com

Astfel, GRECO isi exprima un punct de vedere critic referitor la modificarile pe Codurile Penale dorite de majoritatea politica de la Bucuresti care, daca vor fi adoptate, vor contrazice multe dintre angajamentele internationale asumate de Romania.In acest caz, echipa de evaluare ad hoc a GRECO (in continuare GET) a organizat o serie de intalniri si discutii in Romania in perioada 21 - 22 februarie 2018. Aceasta a fost formata din Panagiota Vatikalou (Grecia) si Vita Habjan Barboric (Slovenia), in calitate de raportori, fiind asistate de Christophe Speckbacher din cadrul Secretariatului GRECO.Potrivit GET, inca din 2015-2016 au fost diferite initiative de reforma a sistemului judiciar si discutii cu organizatiile de procurori sau judecatori sau cu oficialii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).In final, ministrul Justitiei a initiat un proiect de lege. Echipa de evaluare ad hoc a GRECO a atras atentia ca obiectivele reformei anuntate de Tudorel Toader au depasit consultarile initiale."In data de 23 august 2017, ministrul Justitiei a prezentat in cele din urma obiectivele reformei prin intermediul unei conferinte de presa si al unei prezentari in PowerPoint. Discutiile la fata locului organizate de GET au aratat ca obiectivele reformei au depasit, uneori, cu mult consultarile initiale si se sustine ca au inclus elemente care nu au fost discutate anterior.GET a fost informata ca multi judecatori si procurori au descoperit continutul real al schimbarilor propuse prin mass-media.Mai tarziu, CSM a diseminat proiectul de lege tuturor instantelor si a emis un (prim) aviz negativ. In contextul protestelor publice, Guvernul nu si-a asumat raspunderea pentru proiectul de lege. Acesta din urma a fost totusi preluat de Parlament, iar cei intalniti de GET aveau diferite opinii cu privire la modul in care s-a intamplat acest lucru", se arata in raportul GRECO.Oficialii europeni au prezentat apoi parcursul inititivelor legislative, care au trecut prin ambele camere ale Parlamentului, desi au fost criticate de CSM si Parchetul General. De asemenea, un numar de 3.900 de magistrati au semnat un memoriu impotriva modificarilor.Oficialii GRECO au atras atentia si asupra modului in care Tudor Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In raport sunt prezentate critic si declaratiile unor politicieni facute impotriva DNA, a lui Kovesi si a unor procurori."In ultimii ani, in ciuda eficientei sale larg recunoscute in combaterea coruptiei, DNA a facut obiectul unor critici politice repetate, adesea sub forma atacurilor si comentariilor neadecvate ale liderilor politici si ale persoanelor care au fost efectiv urmarite de DNA, determinand Directia sa caute, uneori, interventia si protectia CSM. Unele dintre aceste atacuri au fost chiar de natura personala impotriva procurorului sef al DNA", arata GRECO.Raportul arata ca, la cererea ministrului Justitiei, functionarea DNA si/sau conduita sefului ei au fost auditate in vara anului 2017 de catre Inspectia Judiciara (IJ)."Au fost constatate unele nereguli in conducere si s-a recomandat efectuarea de cercetari disciplinare in ceea ce priveste procurorul sef, insa nu a fost prezentata nicio propunere cu privire la inlocuirea lui", mai arata GRECO.Pe 12 ianuarie, IJ a inaintat o cerere privind demararea procedurii disciplinare impotriva procurorului sef al DNA la sectia de procurori a CSM, referitoare la comportamentul inadecvat, dar rezultatele nu sunt inca disponibile. Pana in prezent nu s-a ajuns la concluzii finale in procedurile sus-mentionate."Cu toate acestea, in a doua zi a vizitei GET, ministrul Justitiei a sustinut o lunga conferinta de presa in care a prezentat un raport care continea 20 de motive pentru revocarea procurorului sef al DNA", a precizat GRECO.Conform articolului 51 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, exista trei motive pentru o astfel de revocare, dintre care unul se refera la managementul general al activitatii efective, comportamentul general si comunicarea, responsabilitatile si aptitudinile manageriale."Pana in prezent, evaluarile oficiale ale DNA au laudat practic activitatea institutiei, iar procesul de revocare a provocat critici, inclusiv pentru motive de partialitate, precum si declaratii publice de la majoritatea procurorilor DNA si a procurorului general.Dupa audierea procurorului sef al DNA, CSM a emis in data de 27 februarie un aviz negativ (fara caracter obligatoriu) referitor la cererea Ministrului, iar decizia finala va fi luata de presedintele Romaniei (in conformitate cu articolul 54 alineatul (4) din legea mentionata anterior), care pana acum a sprijinit in mod repetat DNA si pe procurorul sef al acesteia", a conchis GRECO.