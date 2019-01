Analiza: "Ordonanta lui Toader" pentru condamnatii completurilor de 5 incalca deciziile CCR si jurisprudenta CEDO. Cine sunt cei care ar putea sa scape

Bilant: 360 de dosare

Exista riscul prescrierii!

Principiul autoritatii de lucru judecat

Alte decizii cheie date de CEDO

Chiar CCR a spus ca decizia este pentru viitor

deciziile sale produc efecte numai pentru viitor,

Curtea retine ca prezenta decizie se aplica de la data publicarii sale, atat situatiilor pendinte, respectiv in cauzele aflate in curs de judecata, precum si in cele finalizate in masura in care justitiabilii sunt inca in termenul de exercitare a cailor de atac extraordinare corespunzatoare, cat si situatiilor viitoare

Jurisprudenta CCR: Pentru viitor

"Este neconstitutionala"

Interdictia stabilita de CCR

legiuitorului ii este interzis sa supuna hotararile judecatoresti unor noi cai de atac reglementate dupa pronuntarea acestora.

eliminarea unui motiv de revizuire sau adaugarea unui nou motiv de revizuire dupa pronuntarea hotararii nu poate produce niciun efect, prin prisma aplicarii legii in timp, cu privire la hotararea judecatoreasca deja pronuntata

Ziare.

com

"La Ministerul Justitiei, deci nu la mine, avem un astfel de draft de ordonanta de urgenta. Spuneam aseara (duminica - n.red.) ca doamna prim-ministru va decide daca si cand poate fi adoptata o astfel de OUG", a pasat, luni, raspunderea Tudorel Toader.Practic, potrivit intentiei anuntate, persoanele condamnate definitiv de completurile de 5 judecatori in perioada 2014-2018, pot folosi o cale de atac extraordinara, contestatia in anulare. In cazul in care aceasta contestatie este admisa, este desfiintata sentinta de condamnare definitiva si este rejudecat apelul.Ziare.com a identificat aproximativ 360 de apeluri solutionate de completurile de 5 judecatori in materie in perioada 2014-2017.In cazul deciziilor date in 2018, in cele mai multe cazuri se poate exercita contestatia in anulare, deoarece sunt in termenul de depunere a actiunii: 30 de zile de la data comunicarii sentintei. Asta in contextul in care motivarile sentintelor nu sunt redactate.Vorbim de cazuri in care sunt implicati fosti ministri, fosti parlamentari, fosti magistrati, fosti generali sau inalti functionari. Cel mai cunoscut caz este al liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 2 ani de inchisoare cu supendare in dosarul Referendumul.Adrian Nastase (Zambacccian), Relu Fenechiu (Transformatorul), Tudor Chiuariu (Posta Romana), Monica Iacob Ridzi (2 Mai), Miron Mitrea (mita), Codrut Seres (Hidroelectrica), Serban Bradisteanu (favorizarea infractorului), Corneliu Dobritoiu (Case pentru generali), Adrian Severin, cazul Microsoft-Dorin Cocos, Dumitru "Niro" Nicolae, Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, sau liderul PSD, Marian Neacsu (conflict de interese).Un specialist in drept atrage atentia unui alt aspect grav: exista riscul ca infractiunile din unele dosare sa se prescrie. Practic, in momentul in care sunt desfiintate sentintele si incepe rejudecarea apelului, instanta poate sa constate ca infractiunile s-au prescris si sa fie obligata sa decida incetarea procesului penal. Astfel, inculpatii scapa de acuzatii.In plus, "OUG incalca unul dintre principiile esentiale, cel au autoritatii de lucru judecat si aduce atingere stabilitatii hotararilor judecatoresti definitive. De exemplu, CEDO a sanctionat Romania in mai multe dosare in cazul recursurilor in anulare, cale de atac extraordonara, promovate de fostii procurori generali ai Romaniei", explica un magistrat pentru Ziare.com.In cazul Romaniei, decizia de pionierat in ceea ce priveste autoritatea de lucru judecat este cazul Brumarescu contra Romania, din 18 octombrie 1999. Curtea a aratat ca dreptul respectarii acestui principiu este un drept garantat de Conventia Europeana a Drepturilor Omului.De altfel, si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni seara ca "Hotararile definitive au putere de lege".Mai mult, intr-o analiza facuta de trei asociatii de magistrati, legata de posibila emitere a acestei OUG, se arata ca in afara situatiilor generate de aplicarea recursului in anulare, in cauzele impotriva Romaniei, CEDO a analizat principiul securitatii raporturilor juridice si in raport de desfiintarea hotararilor irevocabile pe calea revizuirii si a contestatiei in anulare.(22 decembrie 2004), CEDO a sanctionat trei aspecte relevante pentru incalcarea principiului ce face obiectul analizei:- Nerespectarea dispozitiilor legale interne referitoare la termenul de formulare a revizuirii;- Faptul ca aceasta cale extraordinara de atac a fost formulata de o autoritate a statului, un tert fata de procedura initiala, respectiv de procurorul general;- Desfiintarea pe aceasta cale a unei hotarari judecatoresti definitive, favorabile reclamantilor.(29 iulie 2008) pune in discutie lezarea principiului securitatii raporturilor juridice din cauza modului concret in care a fost exercitata calea de atac extraordinara a contestatiei in anulare.In speta, aceeasi instanta, respectiv Tribunalul Maramures, a apreciat ca cererea reclamantului de obligare a fostului sau angajator la remiterea cartii de munca este fondata, pentru ca ulterior, in contestatia in anulare formulata de parata, sa aprecieze in temeiul art. 318 Cod procedura civila ca prima hotarare irevocabila este rezultatul unei erori materiale grave, instanta neluand in considerare un aspect esential care reiesea din probele administrate, respectiv faptul ca aceasta nu mai era in posesia cartii de munca."Curtea este preocupata asadar de salvgardarea efectelor unei hotarari judecatoresti prin care s-a transat, cu autoritate de lucru judecat, un conflict si pe care partea care a castigat se poate baza in mod legitim", sustin magistratii.Intreaga analiza a magistratilor poate fi accesata pe site-ul Forumului Judecatorilor din Romania. Insasi CCR, atunci cand a dat decizia privind nelegala compunere a completurilor de 5 judecatori, a scris in motivare ca decizia este pentru viitor. Decizia este pe site-ul CCR. "Intrucat atat in materie penala, cat si extrapenala, sanctiunea compunerii nelegale a completului de judecata este nulitatea neconditionata si, prin urmare, absoluta, a actelor indeplinite de un astfel de complet, si tinand cont de faptul caconform art.147 alin. (4) din Constitutie,", se arata in decizia CCR, paragraful 198.In plus, judecatorul Cristi Danilet arata, intr-o postare pe Facebook, ca un caz incheiat definitiv la data aparitiei deciziei CCR nu ar putea fi redeschis pentru a se aplica acea decizie. Magistratul face trimitere la principiul autoritatii de lucru judecat si la faptul ca deciziiile CCR se aplica pentru viitor -fapt stabilit prin articolul 147 din Constitutia Romaniei.Cristi Danilet aduce ca argument trei decizii date de CCR:: "Nici o cale de atac noua nu poate rezulta dintr-o lege posterioara.""In privinta cauzelor care nu se afla pe rolul instantelor judecatoresti la momentul publicarii deciziei de admitere a Curtii, fiind vorba despre un raport juridic epuizat, partea nu mai poate solicita aplicarea deciziei de admitere, intrucat decizia de admitere a Curtii nu poate constitui temei legal pentru o actiune in justitie, in caz contrar consecinta fiind extinderea efectelor deciziei Curtii pentru trecut"."Nimic nu impiedica legiuitorul sa augmenteze/ elimine unele motive in temeiul carora se poate promova o cale de atac extraordinara, cu conditia sa nu submineze securitatea juridica si ordinea publica; insa, o asemenea reglementare, din punct de vedere al aplicarii sale in timp, poate viza numai procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, nu si cele care au fost finalizate prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive".Judecatorul Cristi Danilet arata insa ca este posibil ca CCR sa-si schimbe practica."Ceea ce ar inseamna ca principiul securitatii juridice, esential pentru ordinea de drept si care defineste, pana la urma, statul de drept, este doar un concept teoretic.Cu alte cuvinte: cat timp CCR isi pastreaza practica, OUG pregatita de Guvern pare a fi neconstitutionala", conchide magistratul.Specialisti in Drept, consultati de Ziare.com, atrag atentia si asupra paragrafului 86 din Decizia 377/2017, amintita si de Cristi Danilet. Potrivit CCR, Legiuitorului- Parlamentul sau Guvernul prin OUG - ii este interzis sa supuna hotararile judecatoresti unor noi cai de atac reglementate dupa pronuntarea acestora."In schimb,Aceeasi regula se aplica atat cailor ordinare, cat si extraordinare de atac, ambele categorii de cai de atac urmand sa isi pastreze aceeasi configuratie juridica de la data stabilita drept reper de catre legiuitor [a se vedea distinctia realizata de noul si vechiul Cod de procedura civila].Prin urmare,", arata CCR.