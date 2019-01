Anca Jurma nu mai vrea un nou mandat la sefia DNA

Ziare.

"Refuza un nou mandat de interimar", a spus Toader, citat de televiziunile de stiri. Ministrul Justitiei a precizat ca stabilirea unei noi propuneri pentru conducerea interimara DNA se face intr-o sedinta ulterioara a CSM. Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii urmau sa decida astazi asupra numirii provizorii a unui procuror-sef interimar la Directia Nationala Anticoruptie. Perioada de 6 luni de interimat a Ancai Jurma expira marti.Asa ca Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea acordului dat de Anca Jurma pentru delegarea in functia de procuror-sef.Jurma a preluat in 12 iulie mandatul de procuror-sef interimar al DNA.In 20 decembrie, Sectia pentru procurori a CSM a amanat decizia cu privire la prelungirea delegarii Ancai Jurma la conducerea DNA. Decizia de prelungire a delegarii Ancai Jurma fusese amanata la finalul anului trecut, dupa ce in presa a aparut inregistrarea unei discutii dintre procurorul-sef interimar al DNA si o subalterna, procurorul Florentina Mirica.Decizia de azi a Ancai Jurma vine in conditiile in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca i-a trimis din nou presedintelui propunerile de numire a celor cinci procurori in functii de conducere la parchete, printre care si Adina Florea pentru functia de procuror-sef DNA.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca aceste numiri se afla inca in analiza departamentului de resort din cadrul Administratiei Prezidentiale, prin urmare o decizie inca nu a fost luata in ceea ce priveste fostul post al Laurei Codruta Kovesi.