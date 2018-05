Angajatii de la Penitanciarul Iasi i se plang lui Tudorel Toader ca folosesc ilegal detinuti pentru paza

Ziare.

com

Angajatii Penitenciarului Iasi sustin, in scrisoarea deschisa adresata lui Tudorel Toader, ca sunt necesare fonduri si ca transferul de personal trebuie sa inceteze, activitatea institutiei fiind pusa in pericol."De-a lungul timpului, in Penitenciarul Iasi s-a investit considerabil, chiar daca, recent, a fost nevoie ca detinutii din Corpul A sa fie mutati, deoarece acesta nu mai prezenta siguranta. E nevoie ca aceste investitii sa continue si penitenciarul sa fie adus la standarde europene. Desi folosim ilegal detinuti pentru paza penitenciarului, avem mii de ore suplimentare si de zile de concediu de recuperat, s-a decis detasarea unor angajati la alt penitenciar, motivat de faptul ca prin evacuarea unui numar de detinuti raportul detinuti-personal s-a modificat. E nevoie ca detasarile la penitenciare din zona sa inceteze in favoarea angajarii de personal!", a afirmat presedintele Sindicatului din Penitenciarul Iasi, Dorin Scarlii.Acesta a adaugat ca, recent, sub patronajul Institutiei Prefectului, a fost propusa desfiintarea penitenciarului si construirea unor parcuri si parcari in locul acestuia, desi fondul problemelor din penitenciare este constituit de lipsa de locuri de cazare pentru detinuti."Problema de la Penitenciarul Iasi este similara in toate penitenciarele conduse prin imputerniciti si lipsite de resurse. Starea de incertitudine trebuie sa inceteze. Ne exprimam speranta ca situatia actuala este una trecatoare, chiar daca va dura cativa ani pana cand capacitatea de detentie va reveni la parametrii anteriori evacuarii pomenite, iar personalul Penitenciarului Iasi nu va mai fi silit sa faca << naveta >> in alte localitati. Asta, evident, daca, intre timp, nu se decide politic vanzarea unitatii. Va rugam, deci, sa va exprimati public optiunea in ceea ce priveste viitorul Penitenciarului Iasi", a incheiat Dorin Scarlii.