Angajatii din inchisori ameninta cu proteste. Toader le publica salariile din ... 2022

"O simpla informare privind salarizarea din ANP, dar sa nu facem comparatie cu drepturile salariale si sporurile celor ce nu le au!", a scris ministrul Justitiei, Tudorel Toader, marti seara, pe Facebook "I - Potrivit Legii nr. 153/2017,se prezinta conform tabelului:5.791 lei (minim) - 6.844 lei (maxim) - comisar sef de penitenciare;5.212 lei (minim) - 5.528 lei (maxim) - comisar de penitenciare;4.819 lei (minim) - 5.110 lei (maxim) - subcomisar de penitenciare;4.561 lei (minim) - 4.819 lei (maxim) - inspector principal de penitenciare;4.302 lei (minim) - 4.561 lei (maxim) - inspector de penitenciare;4.087 lei (minim) - 4.259 lei (maxim) - subinspector de penitenciare;3.950 lei (maxim) - subinspector debutant de penitenciare;4.173 lei (minim) - 4.259 lei (maxim) - agent sef principal de penitenciare;3.900 lei (minim) - 4.087 lei (maxim) - agent principal de penitenciare;3.610 lei (maxim) - agent de penitenciare debutant.Conform art.38 din Legea -cadru nr.153/2017 prevederile acesteia se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017 [...].II - La salariul de functie astfel stabilit, se aduna urmatoarele elemente salariale: Salariul gradului detinut; Salariul de comanda cuprinsa intre 10-25%, daca este cazul.III - La salariul functiei de baza de adauga sporurile prevazute in mod expres de Anexa nr. VI a Legii cadru nr.153/2017, care raman in cuantumul de la 31 decembrie 2018.- 15% (pana la) spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare;- 30% (pana la) sporul pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, culegere, prelucrare, centralizare, verificare si valorificare a informatiilor sau datelor/situatiilor/documentelor/actelor, investigatii, actiuni si interventie, efectuarea;- 15% (pana la) din salariul de functie corespunzator spor pentru conditii grele de munca timpului lucrat la locurile de munca respective:IV - Potrivit Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din ANP, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, au dreptul la:- 2.002,03 - 2.051,51 lei/an - uniforma si echipament specific;- 11.680 lei/an (32 lei/zi) - alocatii pentru hrana;- asistenta medicala si psihologica, medicamente, proteze stomatologice si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in mod gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului) si ale respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;- locuinte de serviciu si de interventie gratuire, in conditiile legii, in baza documentelor justificative prezentate;- 50% (pana la) din venitul net realizat lunar pentru compensarea lunara a chiriei, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contractul de inchiriere incheiat in conditiile legii, in functie de venitul net realizat pe beneficiar-agenti si ofiteri;- decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interes de serviciu, in cazul mutarii in alte localitati, in cazul deplasarii de la domiciliu la locul de munca cand domiciliaza in alta localitate decat cea in care isi desfasoara activitatea pana la 70 km;- decontarea cheltuielilor de transport, o data pe an, pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, in baza documentelor justificative prezentate".Marti dimineata, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a remis un comunicat in care atrage atentia ca Tudorel Toader e cel care a secretizat salariile.Sorin Dumitrascu, presedinte federatiei, arata ca ministrul Toader incaseaza lunar din salarii si pensie 57.000 de lei.