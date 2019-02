Gardienii ii raspund lui Toader: Ameninta cu publicarea salariilor pe care el le-a secretizat si el incaseaza 57.000 de lei lunar

Ziare.

In replica, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a remis marti dimineata un comunicat in care atrage atentia ca tot Tudorel Toader e cel care a secretizat salariile."Pe fondul protestelor anuntate de sindicatele din penitenciare si politie impreuna cu pensionarii militari, Tudorel Toader, inca ministru al Justitiei, ameninta ca va face publice drepturile salariale, precum si toate celelalte drepturi banesti, de care beneficiaza functionarii publici cu statut special din ANP!Il informam pe aceasta cale ca salariile cu pricina nici n-ar trebui sa fie secrete fiind platite din bani publici, chiar daca sub semnatura domniei sale s-a secretizat nu de mult Hotararea de Guvern care stabileste coeficienti de salarizare pentru fiecare functie in parte.Dar, pentru ca, iata, il preocupa ii sugeram domnului Toader sa faca public si faptul ca inca nu a rezolvat problema platii celor peste 1 milion de ore suplimentare nerecuperate si neplatite personalului din penitenciare. Statul roman trebuie sa-si plateasca datoriile", se arata in comunicatul remis Ziare.com.Acestia explica si faptul ca nu cer bani in plus, ci doar sa se aplice Legea Salarizarii, adoptata de Guvernul PSD-ALDE in 2017 si care a intrat in vigoare din prima zi a anului trecut."Mai cerem conditii de lucru mai bune, in mandatul domniei sale sumele alocate in acest sens fiind de 3 ori mai mici. E simplu. Vom continua, deci, actiunile de protest oricat de jenante vor fi incercarile ministrului Toader de a raspunde solicitarilor legitime ale angajatilor din penitenciare referitor la imbunatatirea conditiilor de lucru, o salarizare echitabila si eliminarea discriminarii pensionarilor militari.Nu-i prima data. Am mai vazut acest tip de dezinformare prin folosirea unor salarii la extreme primite de cei pe care, in acest caz, chiar domnia sa ii cadoriseste cu imputerniciri ilegale si majorari pentru asa-zise lucrari de exceptie si misiuni speciale", se mai arata in comunicat.In final, Sorin Dumitrascu, presedinte Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, arata ca ministrul Toader incaseaza lunar din salarii si pensie 57.000 de lei."Surprinzatoare, deci, insistenta celui prins de foarte multe ori in flagranta dezinformare mai ales ca acesta incaseaza din diverse sinecuri peste 57.000 de lei lunar. Dar, intr-un context in care condamnati penal conduc tara si construiesc bugete, nimic nu mai mira. Nici macar transformarea unui profesor intr-un soldat de partid", conchide liderul sindicalistilor.A.S.